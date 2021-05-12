https://ria.ru/20210512/kvartet-1732033347.html

Лавров заявил о необходимости созыва "ближневосточного квартета"

Лавров заявил о необходимости созыва "ближневосточного квартета"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подробно обсудил в среду в Москве с генсеком ООН Антониу Гуттерешем ближневосточную проблему, заявил, что наиболее острой РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:40

2021-05-12T20:40

2021-05-12T21:37

арабо-израильский конфликт

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

палестина

израиль

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подробно обсудил в среду в Москве с генсеком ООН Антониу Гуттерешем ближневосточную проблему, заявил, что наиболее острой задачей в нынешней ситуации в регионе является созыв "квартета" международных посредников.По словам Лаврова, это сделать проще, чем собираться в других форматах, с более широким количеством участников.Он отметил, что "мы доверяем генсекретарю, как координатору "квартета" в том, чтобы он в работе со сторонами постарался оптимально быстро такую встречу организовать"."Говорили мы о том, что эту встречу желательно провести на уровне министров иностранных дел", - добавил Лавров. "Надеюсь, что генеральный секретарь с его опытом и дипломатическим искусством сможет создать для этого необходимые условия", - подчеркнул он.На этой неделе резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Израиль также наносил удары.

https://ria.ru/20210512/kvartet-1732033723.html

https://ria.ru/20210512/deeskalatsiya-1732032799.html

палестина

израиль

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арабо-израильский конфликт, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), палестина, израиль