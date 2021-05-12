https://ria.ru/20210512/kurts-1731920200.html
Канцлера Австрии заподозрили в даче ложных показаний по "Ибица-гейт"
Канцлера Австрии заподозрили в даче ложных показаний по "Ибица-гейт"
Австрийская прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений заподозрила канцлера республики Себастьяна Курца в даче ложных показаний. Об РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:11
2021-05-12T12:11
2021-05-12T13:10
себастьян курц
австрия
австрийская партия свободы
в мире
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ВЕНА, 12 мая — РИА Новости. Австрийская прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений заподозрила канцлера республики Себастьяна Курца в даче ложных показаний. Об этом сообщил он сам.Специальная комиссия с конца мая 2019 года пытается установить авторов и заказчиков скандальной видеозаписи с участием экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, публикация которой вызвала политический скандал и привела к развалу правительства."Я всегда старался как можно лучше вспоминать и давать достоверные данные по вопросам многолетней давности по темам и сферам, которыми никогда не заведовал в правительстве, и лишь частично получал о них информацию. На мой взгляд, я всегда прикладывал усилия для ответов комиссии, сделал все возможное", — сказал Курц журналистам на пресс-конференции, добавив, что останется в должности.Прокуратура также интересуется руководителем кабинета Курца Бернхардом Бонелли.В середине мая 2019 года немецкие СМИ опубликовали ролик с участием Хайнца-Кристиана Штрахе. В публикациях утверждалось, что на видео, сделанном на острове Ибица, австрийский политик якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы 2017 года с некоей "россиянкой", которая, судя по сообщениям СМИ, в действительности оказалась боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль.Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису: вслед за Штрахе в отставку ушло все правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, который вскоре снова стал канцлером по итогам досрочных парламентских выборов.В декабре 2019 года Австрийская партия свободы исключила Штрахе из своих рядов. Вскоре после этого экс-лидер и его сторонники из АПС организовали новую партию "Альянс за Австрию".
https://ria.ru/20191105/1560609295.html
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себастьян курц, австрия, австрийская партия свободы, в мире
ВЕНА, 12 мая — РИА Новости.
Австрийская прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений заподозрила канцлера республики Себастьяна Курца
в даче ложных показаний. Об этом сообщил он сам.
Специальная комиссия с конца мая 2019 года пытается установить авторов и заказчиков скандальной видеозаписи с участием экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, публикация которой вызвала политический скандал и привела к развалу правительства.
"Я всегда старался как можно лучше вспоминать и давать достоверные данные по вопросам многолетней давности по темам и сферам, которыми никогда не заведовал в правительстве, и лишь частично получал о них информацию. На мой взгляд, я всегда прикладывал усилия для ответов комиссии, сделал все возможное", — сказал Курц журналистам на пресс-конференции, добавив, что останется в должности.
Прокуратура также интересуется руководителем кабинета Курца Бернхардом Бонелли.
В середине мая 2019 года немецкие СМИ опубликовали ролик с участием Хайнца-Кристиана Штрахе. В публикациях утверждалось, что на видео, сделанном на острове Ибица
, австрийский политик якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы 2017 года с некоей "россиянкой", которая, судя по сообщениям СМИ, в действительности оказалась боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль.
Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису: вслед за Штрахе в отставку ушло все правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, который вскоре снова стал канцлером по итогам досрочных парламентских выборов.
В декабре 2019 года Австрийская партия свободы
исключила Штрахе из своих рядов. Вскоре после этого экс-лидер и его сторонники из АПС организовали новую партию "Альянс за Австрию".