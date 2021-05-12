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Официальный курс евро на четверг снизился на 16 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 16 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,65 копейки - до 89,8475 рубля, курс доллара - на 11,67 копейки, до 74,04 рубля,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:17
2021-05-12T14:17
2021-05-12T14:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,65 копейки - до 89,8475 рубля, курс доллара - на 11,67 копейки, до 74,04 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 13,46 копейки, составив 81,1534 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика