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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210512/kurs-1731951911.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 16 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 16 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,65 копейки - до 89,8475 рубля, курс доллара - на 11,67 копейки, до 74,04 рубля,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:17
2021-05-12T14:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,65 копейки - до 89,8475 рубля, курс доллара - на 11,67 копейки, до 74,04 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 13,46 копейки, составив 81,1534 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился на 16 копеек

14:17 12.05.2021
 
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,65 копейки - до 89,8475 рубля, курс доллара - на 11,67 копейки, до 74,04 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 13,46 копейки, составив 81,1534 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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