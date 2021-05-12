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На Кубани на месте пожара нашли тела трех человек, зарубленных топором
На Кубани на месте пожара нашли тела трех человек, зарубленных топором
Пожарные в Кореновске нашли в горевшем доме трех человек, которых, предположительно, зарубили топором, сообщила прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:01
2021-05-12T11:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
кореновск
происшествия
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КРАСНОДАР, 12 мая — РИА Новости. Пожарные в Кореновске нашли в горевшем доме трех человек, которых, предположительно, зарубили топором, сообщила прокуратура Краснодарского края.На пульт дежурного МЧС сегодня поступил звонок о возгорании на втором этаже жилого здания по улице Степной. Во время осмотра места происшествия сотрудники экстренных служб нашли три трупа с признаками насильственной смерти: 80-летний пенсионер, его 71-летняя супруга и их 41-летний сын."По горячим следам… был задержан 26-летний мужчина, являющийся, соответственно, сыном и братом указанным лицам", — говорится в релизе.Возбуждено дело об убийстве, надзорное ведомство поставило на контроль его расследование.
https://ria.ru/20201207/topor-1588011168.html
краснодарский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, кореновск, происшествия

На Кубани на месте пожара нашли тела трех человек, зарубленных топором

10:01 12.05.2021 (обновлено: 11:31 12.05.2021)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости
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КРАСНОДАР, 12 мая — РИА Новости. Пожарные в Кореновске нашли в горевшем доме трех человек, которых, предположительно, зарубили топором, сообщила прокуратура Краснодарского края.
На пульт дежурного МЧС сегодня поступил звонок о возгорании на втором этаже жилого здания по улице Степной. Во время осмотра места происшествия сотрудники экстренных служб нашли три трупа с признаками насильственной смерти: 80-летний пенсионер, его 71-летняя супруга и их 41-летний сын.
"По горячим следам… был задержан 26-летний мужчина, являющийся, соответственно, сыном и братом указанным лицам", — говорится в релизе.
Возбуждено дело об убийстве, надзорное ведомство поставило на контроль его расследование.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайКореновскПроисшествия
 
 
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