https://ria.ru/20210512/kuban-1731890977.html

На Кубани на месте пожара нашли тела трех человек, зарубленных топором

На Кубани на месте пожара нашли тела трех человек, зарубленных топором

Пожарные в Кореновске нашли в горевшем доме трех человек, которых, предположительно, зарубили топором, сообщила прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:01

2021-05-12T10:01

2021-05-12T11:31

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

кореновск

происшествия

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КРАСНОДАР, 12 мая — РИА Новости. Пожарные в Кореновске нашли в горевшем доме трех человек, которых, предположительно, зарубили топором, сообщила прокуратура Краснодарского края.На пульт дежурного МЧС сегодня поступил звонок о возгорании на втором этаже жилого здания по улице Степной. Во время осмотра места происшествия сотрудники экстренных служб нашли три трупа с признаками насильственной смерти: 80-летний пенсионер, его 71-летняя супруга и их 41-летний сын."По горячим следам… был задержан 26-летний мужчина, являющийся, соответственно, сыном и братом указанным лицам", — говорится в релизе.Возбуждено дело об убийстве, надзорное ведомство поставило на контроль его расследование.

https://ria.ru/20201207/topor-1588011168.html

краснодарский край

кореновск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, кореновск, происшествия