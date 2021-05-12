https://ria.ru/20210512/krym-1731977589.html

Крымчанин, задержанный за фейк о подготовке теракта в школе, раскаялся

Крымчанин, задержанный за фейк о подготовке теракта в школе, раскаялся

Житель Крыма, задержанный за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из местных школ, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах, информирует... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:57

2021-05-12T15:57

2021-05-12T16:45

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Житель Крыма, задержанный за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из местных школ, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах, информирует пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина 1995 года рождения в соцсети сообщил о подготовке теракта в одной из крымских школ, его быстро вычислили и задержали."Свои действия гражданин объяснил желанием проверить оперативность работы специальных служб и заявил, что раскаивается в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении УФСБ.В ведомстве уточнили, что задержанный является жителем поселка Октябрьское Красногвардейского района. Заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на школу в своем селе он разместил в соцсети 11 мая."Заранее продумал новость, что якобы будет совершен теракт в одной из школ, поэтому не пускайте детей. Я хотел проверить реакцию, как отреагирует админсообщество, и как вычислят человека. Я не верил, что реально вычислят, а оказалось да, действительно возможно. Приехали очень быстро, задержали", - сказал "шутник" на видео, опубликованном крымским управлением ФСБ.Молодой человек осознает, что совершил очень глупый поступок. "Если бы была возможность, не публиковал бы эту новость", - заметил задержанный.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/galyaviev-1731946291.html

республика крым

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Признание жителя Крыма о ложной подготовке теракта в школе. Кадры ФСБ Житель Крыма, задержанный за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из местных школ, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах, информирует пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина 1995 года рождения в соцсети сообщил о подготовке теракта в одной из крымских школ, его быстро вычислили и задержали. 2021-05-12T15:57 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия