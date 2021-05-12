Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/krym-1731977589.html
Крымчанин, задержанный за фейк о подготовке теракта в школе, раскаялся
Крымчанин, задержанный за фейк о подготовке теракта в школе, раскаялся
Житель Крыма, задержанный за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из местных школ, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах, информирует... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:57
2021-05-12T16:45
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731985521_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cfe901ed6a6b799f707b17df0abe58b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Житель Крыма, задержанный за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из местных школ, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах, информирует пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина 1995 года рождения в соцсети сообщил о подготовке теракта в одной из крымских школ, его быстро вычислили и задержали."Свои действия гражданин объяснил желанием проверить оперативность работы специальных служб и заявил, что раскаивается в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении УФСБ.В ведомстве уточнили, что задержанный является жителем поселка Октябрьское Красногвардейского района. Заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на школу в своем селе он разместил в соцсети 11 мая."Заранее продумал новость, что якобы будет совершен теракт в одной из школ, поэтому не пускайте детей. Я хотел проверить реакцию, как отреагирует админсообщество, и как вычислят человека. Я не верил, что реально вычислят, а оказалось да, действительно возможно. Приехали очень быстро, задержали", - сказал "шутник" на видео, опубликованном крымским управлением ФСБ.Молодой человек осознает, что совершил очень глупый поступок. "Если бы была возможность, не публиковал бы эту новость", - заметил задержанный.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/galyaviev-1731946291.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Признание жителя Крыма о ложной подготовке теракта в школе. Кадры ФСБ
Житель Крыма, задержанный за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из местных школ, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах, информирует пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина 1995 года рождения в соцсети сообщил о подготовке теракта в одной из крымских школ, его быстро вычислили и задержали.
2021-05-12T15:57
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731985521_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_9de1a2e895fccfba8af2a71f63c28e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия

Крымчанин, задержанный за фейк о подготовке теракта в школе, раскаялся

15:57 12.05.2021 (обновлено: 16:45 12.05.2021)
 
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Житель Крыма, задержанный за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из местных школ, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах, информирует пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина 1995 года рождения в соцсети сообщил о подготовке теракта в одной из крымских школ, его быстро вычислили и задержали.
"Свои действия гражданин объяснил желанием проверить оперативность работы специальных служб и заявил, что раскаивается в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении УФСБ.
В ведомстве уточнили, что задержанный является жителем поселка Октябрьское Красногвардейского района. Заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на школу в своем селе он разместил в соцсети 11 мая.
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 13:58В России
В квартире стрелка в Казани провели обыск. В Сети показали фото "находок"
"Заранее продумал новость, что якобы будет совершен теракт в одной из школ, поэтому не пускайте детей. Я хотел проверить реакцию, как отреагирует админсообщество, и как вычислят человека. Я не верил, что реально вычислят, а оказалось да, действительно возможно. Приехали очень быстро, задержали", - сказал "шутник" на видео, опубликованном крымским управлением ФСБ.
Молодой человек осознает, что совершил очень глупый поступок. "Если бы была возможность, не публиковал бы эту новость", - заметил задержанный.
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
01:22В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не шутит о президенте
01:19Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков
01:14В Госдуме хотят внести изменения в закон "О защите прав потребителей"
01:11Назван самый опасный обман в автосервисах
Лента новостейМолния