https://ria.ru/20210512/krym-1731977589.html
Крымчанин, задержанный за фейк о подготовке теракта в школе, раскаялся
Крымчанин, задержанный за фейк о подготовке теракта в школе, раскаялся
Житель Крыма, задержанный за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из местных школ, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах, информирует... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:57
2021-05-12T15:57
2021-05-12T16:45
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Житель Крыма, задержанный за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из местных школ, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах, информирует пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина 1995 года рождения в соцсети сообщил о подготовке теракта в одной из крымских школ, его быстро вычислили и задержали."Свои действия гражданин объяснил желанием проверить оперативность работы специальных служб и заявил, что раскаивается в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении УФСБ.В ведомстве уточнили, что задержанный является жителем поселка Октябрьское Красногвардейского района. Заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на школу в своем селе он разместил в соцсети 11 мая."Заранее продумал новость, что якобы будет совершен теракт в одной из школ, поэтому не пускайте детей. Я хотел проверить реакцию, как отреагирует админсообщество, и как вычислят человека. Я не верил, что реально вычислят, а оказалось да, действительно возможно. Приехали очень быстро, задержали", - сказал "шутник" на видео, опубликованном крымским управлением ФСБ.Молодой человек осознает, что совершил очень глупый поступок. "Если бы была возможность, не публиковал бы эту новость", - заметил задержанный.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/galyaviev-1731946291.html
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731985521_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_9de1a2e895fccfba8af2a71f63c28e1e.jpg
Признание жителя Крыма о ложной подготовке теракта в школе. Кадры ФСБ
Житель Крыма, задержанный за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из местных школ, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах, информирует пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина 1995 года рождения в соцсети сообщил о подготовке теракта в одной из крымских школ, его быстро вычислили и задержали.
2021-05-12T15:57
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PT0M35S
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости.
Житель Крыма, задержанный за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из местных школ, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах, информирует пресс-служба крымского управления ФСБ
РФ.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина 1995 года рождения в соцсети сообщил о подготовке теракта в одной из крымских школ, его быстро вычислили и задержали.
"Свои действия гражданин объяснил желанием проверить оперативность работы специальных служб и заявил, что раскаивается в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении УФСБ.
В ведомстве уточнили, что задержанный является жителем поселка Октябрьское Красногвардейского района. Заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на школу в своем селе он разместил в соцсети 11 мая.
"Заранее продумал новость, что якобы будет совершен теракт в одной из школ, поэтому не пускайте детей. Я хотел проверить реакцию, как отреагирует админсообщество, и как вычислят человека. Я не верил, что реально вычислят, а оказалось да, действительно возможно. Приехали очень быстро, задержали", - сказал "шутник" на видео, опубликованном крымским управлением ФСБ.
Молодой человек осознает, что совершил очень глупый поступок. "Если бы была возможность, не публиковал бы эту новость", - заметил задержанный.