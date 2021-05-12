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Крымчанина задержали за фейк о подготовке теракта в школе
Крымчанина задержали за фейк о подготовке теракта в школе
Жителя Крыма задержали за ложное сообщение о подготовке теракта в местной школе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:41
2021-05-12T12:18
стрельба в школе в казани
россия
республика крым
казань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Жителя Крыма задержали за ложное сообщение о подготовке теракта в местной школе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Мужчина в одной из соцсетей написал, что "знает" о готовящемся "расстреле" в учебном заведении региона. Так, по его словам, он хотел проверить работу полиции.Возбуждено ли уже уголовное дело, источник не уточнил.Накануне 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Погибли девять человек, еще 23 пострадали.Атаковавшего задержали, ему грозит пожизненный срок по уголовному делу об убийстве двух и более человек. В колледже, где учился Галявиев, рассказали РИА Новости, что студент казался "тихим и неконфликтным".
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стрельба в школе в казани, россия, республика крым, казань, происшествия

Крымчанина задержали за фейк о подготовке теракта в школе

10:41 12.05.2021 (обновлено: 12:18 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Жителя Крыма задержали за ложное сообщение о подготовке теракта в местной школе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Мужчина в одной из соцсетей написал, что "знает" о готовящемся "расстреле" в учебном заведении региона. Так, по его словам, он хотел проверить работу полиции.
"Личность была оперативна установлена — им оказался молодой человек 1995 года рождения. Он задержан", — заявил собеседник агентства.
Возбуждено ли уже уголовное дело, источник не уточнил.
Накануне 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Погибли девять человек, еще 23 пострадали.
Атаковавшего задержали, ему грозит пожизненный срок по уголовному делу об убийстве двух и более человек. В колледже, где учился Галявиев, рассказали РИА Новости, что студент казался "тихим и неконфликтным".
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Стрельба в школе в КазаниРоссияРеспублика КрымКазаньПроисшествия
 
 
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