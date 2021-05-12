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Крымчанина задержали за фейк о подготовке теракта в школе
Крымчанина задержали за фейк о подготовке теракта в школе
Жителя Крыма задержали за ложное сообщение о подготовке теракта в местной школе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:41
2021-05-12T10:41
2021-05-12T12:18
стрельба в школе в казани
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казань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Жителя Крыма задержали за ложное сообщение о подготовке теракта в местной школе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Мужчина в одной из соцсетей написал, что "знает" о готовящемся "расстреле" в учебном заведении региона. Так, по его словам, он хотел проверить работу полиции.Возбуждено ли уже уголовное дело, источник не уточнил.Накануне 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Погибли девять человек, еще 23 пострадали.Атаковавшего задержали, ему грозит пожизненный срок по уголовному делу об убийстве двух и более человек. В колледже, где учился Галявиев, рассказали РИА Новости, что студент казался "тихим и неконфликтным".
https://ria.ru/20210512/kazan-1731884415.html
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стрельба в школе в казани, россия, республика крым, казань, происшествия