https://ria.ru/20210512/krazha-1731933519.html

Таксист в Подмосковье "пропал", поняв, что везет миллион рублей

Таксист в Подмосковье "пропал", поняв, что везет миллион рублей

Таксист в Подмосковье перестал выходить на связь, обнаружив, что вместо химсредств для биотуалета везет больше одного миллиона рублей, в настоящее время мужчина РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:07

2021-05-12T13:07

2021-05-12T13:08

россия

гумвд

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Таксист в Подмосковье перестал выходить на связь, обнаружив, что вместо химсредств для биотуалета везет больше одного миллиона рублей, в настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде по подозрению в краже, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.Отмечается, что к подмосковным полицейским обратилась жительница столицы c заявлением о хищении более миллиона рублей."Заявительница пояснила, что решила перевести денежные средства в размере более одного миллиона рублей своей знакомой, однако сделать это через мобильное приложение банка не смогла. Тогда потерпевшая упаковала деньги в картонную коробку и воспользовалась сервисом доставки, вызвав такси. Водителю она пояснила, что в коробке находятся химические средства для биотуалета", – рассказала Петрова.Отмечается, что через некоторое время водитель завершил заказ, а при неоднократных звонках на связь не выходил. В результате правоохранителями по подозрению в совершении преступления доставлен в дежурную часть 30-летний местный житель.Она добавила, что в отношении подозреваемого заведено дело о краже, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/draka-1728980704.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/taksi-1727682973.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, гумвд, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия