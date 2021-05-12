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Таксист в Подмосковье "пропал", поняв, что везет миллион рублей
Таксист в Подмосковье "пропал", поняв, что везет миллион рублей
Таксист в Подмосковье перестал выходить на связь, обнаружив, что вместо химсредств для биотуалета везет больше одного миллиона рублей, в настоящее время мужчина РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:07
2021-05-12T13:08
россия
гумвд
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Таксист в Подмосковье перестал выходить на связь, обнаружив, что вместо химсредств для биотуалета везет больше одного миллиона рублей, в настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде по подозрению в краже, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.Отмечается, что к подмосковным полицейским обратилась жительница столицы c заявлением о хищении более миллиона рублей."Заявительница пояснила, что решила перевести денежные средства в размере более одного миллиона рублей своей знакомой, однако сделать это через мобильное приложение банка не смогла. Тогда потерпевшая упаковала деньги в картонную коробку и воспользовалась сервисом доставки, вызвав такси. Водителю она пояснила, что в коробке находятся химические средства для биотуалета", – рассказала Петрова.Отмечается, что через некоторое время водитель завершил заказ, а при неоднократных звонках на связь не выходил. В результате правоохранителями по подозрению в совершении преступления доставлен в дежурную часть 30-летний местный житель.Она добавила, что в отношении подозреваемого заведено дело о краже, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/draka-1728980704.html
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россия, гумвд, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия

Таксист в Подмосковье "пропал", поняв, что везет миллион рублей

13:07 12.05.2021 (обновлено: 13:08 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД во время рейда в Москве по проверке автомобилей такси на соответствие правилам безопасности перевозок
Сотрудник ГИБДД во время рейда в Москве по проверке автомобилей такси на соответствие правилам безопасности перевозок - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Таксист в Подмосковье перестал выходить на связь, обнаружив, что вместо химсредств для биотуалета везет больше одного миллиона рублей, в настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде по подозрению в краже, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Отмечается, что к подмосковным полицейским обратилась жительница столицы c заявлением о хищении более миллиона рублей.
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"Заявительница пояснила, что решила перевести денежные средства в размере более одного миллиона рублей своей знакомой, однако сделать это через мобильное приложение банка не смогла. Тогда потерпевшая упаковала деньги в картонную коробку и воспользовалась сервисом доставки, вызвав такси. Водителю она пояснила, что в коробке находятся химические средства для биотуалета", – рассказала Петрова.
Отмечается, что через некоторое время водитель завершил заказ, а при неоднократных звонках на связь не выходил. В результате правоохранителями по подозрению в совершении преступления доставлен в дежурную часть 30-летний местный житель.
"В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли 860 тысяч рублей. Остальные похищенные деньги таксист успел потратить на личные нужды", – добавила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России.
Она добавила, что в отношении подозреваемого заведено дело о краже, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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