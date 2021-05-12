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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210512/kosmos-1731868652.html
Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
Первый полноценный образец российского робота для работы в открытом космосе "Теледроид" будет готов к 2023 году, рассказал РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T01:15
2021-05-12T02:08
хочу стать космонавтом
евгений дудоров
россия
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первый полноценный образец российского робота для работы в открытом космосе "Теледроид" будет готов к 2023 году, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров."К 2023 году", - сказал Дудоров, отвечая на соответствующий вопрос.В марте пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" рассказали РИА Новости, что головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента МКС) начали работы по созданию первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос. Непосредственно созданием робототехнической системы "Теледроид" будет заниматься НПО "Андроидная техника" - создатели робота "Фёдора", который побывал на МКС в 2019 году.Тогда же Дудоров сообщил РИА Новости, что через несколько лет на МКС может быть запущен потомок робота "Федора" - предназначенный для работы в открытом космосе. Это будет своеобразный "робот-Леонов" – по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос Алексеем Леоновым. В роботе будут использованы технологии, опробованные в роботе "Фёдоре"."Теледроид" будет выглядеть как торс человека без ног, в отличие от "Фёдора". Планируется, что робот будет размещен на манипуляторе, который обеспечит его перемещение между модулями станции. Функционировать робот будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операций робот сможет выполнять самостоятельно. Все этапы разработки, как ранее сообщал Дудоров, будут закончены к 2025 году. После этого местом "проживания" "Теледроида" станет поверхность Научно-энергетического модуля. Однако недавно было принято решение использовать модуль как базовый для создания новой Российской орбитальной станции. В этой связи ранее в НПО "Андроидная техника" не исключили, что робот, возможно, будет базироваться на новой станции.
https://ria.ru/20210506/kosmos-1731269954.html
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евгений дудоров, россия, робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"

01:15 12.05.2021 (обновлено: 02:08 12.05.2021)
 
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкРобот "Фёдор"
Робот Фёдор - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первый полноценный образец российского робота для работы в открытом космосе "Теледроид" будет готов к 2023 году, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"К 2023 году", - сказал Дудоров, отвечая на соответствующий вопрос.
В марте пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" рассказали РИА Новости, что головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента МКС) начали работы по созданию первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос. Непосредственно созданием робототехнической системы "Теледроид" будет заниматься НПО "Андроидная техника" - создатели робота "Фёдора", который побывал на МКС в 2019 году.
Тогда же Дудоров сообщил РИА Новости, что через несколько лет на МКС может быть запущен потомок робота "Федора" - предназначенный для работы в открытом космосе. Это будет своеобразный "робот-Леонов" – по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос Алексеем Леоновым. В роботе будут использованы технологии, опробованные в роботе "Фёдоре".
"Теледроид" будет выглядеть как торс человека без ног, в отличие от "Фёдора". Планируется, что робот будет размещен на манипуляторе, который обеспечит его перемещение между модулями станции. Функционировать робот будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операций робот сможет выполнять самостоятельно. Все этапы разработки, как ранее сообщал Дудоров, будут закончены к 2025 году. После этого местом "проживания" "Теледроида" станет поверхность Научно-энергетического модуля. Однако недавно было принято решение использовать модуль как базовый для создания новой Российской орбитальной станции. В этой связи ранее в НПО "Андроидная техника" не исключили, что робот, возможно, будет базироваться на новой станции.
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Хочу стать космонавтомЕвгений ДудоровРоссияРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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