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Эпидемиолог рассказал, когда коронавирус станет сезонным

Эпидемиолог рассказал, когда коронавирус станет сезонным

Поствакцинальный иммунитет к коронавирусу является альтернативой сохранению ограничений на 7-9 лет, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:35

2021-05-12T13:35

2021-05-12T13:35

распространение коронавируса

александр горелов

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россия

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Поствакцинальный иммунитет к коронавирусу является альтернативой сохранению ограничений на 7-9 лет, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Отвечая тем, кто считает, что нужно уповать на постинфекционный иммунитет, эксперт обратил внимание, что 7-8 миллионов из 140 миллионов населения РФ столкнулись с коронавирусом."Пандемия будет продолжаться, эпидемический процесс будет развиваться, и ограничительные мероприятия, хотим мы или не хотим, по меньшей мере должны сохраняться не менее чем на 7, а то и 9 лет. Поэтому альтернатива вот такой жизни в вечном стрессе, с вечными ограничениями... формирование поствакцинального иммунитета", - сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор".По его словам, если перешагнуть порог вакцинации в 60-70%, вирус станет сезонным.

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