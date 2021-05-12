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Эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Россия проходит фазу стабилизации по коронавирусу, с тенденцией к снижению, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:15

2021-05-12T13:15

2021-05-12T13:15

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия проходит фазу стабилизации по коронавирусу, с тенденцией к снижению, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Вот сейчас мы проходим фазу стабилизации с тенденцией к снижению. Ну, 8 тысяч это, согласитесь, достаточно серьезная цифра и 2,5 (тысячи – ред.) для Москвы - это тоже, в общем, серьезные цифры", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".Горелов отметил, что осенний подъем заболеваемости возможен, если в стране не будет достигнут к 1 августа 60-процентный охват иммунизацией.

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2021

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