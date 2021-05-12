https://ria.ru/20210512/konkurs-1731956388.html

VR-проект РИА Новости вышел в финал конкурса Digiday Media Awards

VR-проект РИА Новости вышел в финал конкурса Digiday Media Awards

Проект РИА Новости "Лунная станция" вышел в финал международного конкурса Digiday Awards в сфере медиа-инноваций. Он претендует на победу в номинации "Лучшая... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:40

2021-05-12T14:40

2021-05-12T14:40

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Проект РИА Новости "Лунная станция" вышел в финал международного конкурса Digiday Awards в сфере медиа-инноваций. Он претендует на победу в номинации "Лучшая инновация в области цифровых продуктов"."Лунная станция" - это основанный на экспертных интервью и документах VR-прогноз того, как, возможно, будет выглядеть первая международная лунная станция. Пользователь становится космонавтом, может выйти на поверхность Луны, управлять ровером, провести анализ грунта, развернуть солнечные батареи. Проект был изначально разработан для мобильной версии, которая доступна в приложение РИА.Lab. На платформе Steam проект доступен бесплатно.Digiday Awards – международная премия, отмечающая креативные работы, которые "модернизируют медиа и маркетинг". Премия учреждена онлайн-журналом о цифровых инновациях СМИ Digiday. Победители Digiday Awards 2020 года будут объявлены 25 июня в Нью-Йорке.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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