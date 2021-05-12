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В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности
В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности
Слова главы Чечни Рамзана Кадырова про Израиль не могут быть отражением позиции РФ, она определяется президентом и реализуется МИД, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:09
2021-05-12T14:36
красный полумесяц
рамзан кадыров
восточный иерусалим
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
совет безопасности оон
дмитрий песков
палестина
израиль
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Слова главы Чечни Рамзана Кадырова про Израиль не могут быть отражением позиции РФ, она определяется президентом и реализуется МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что власти Израиля должны извиниться за столкновения, произошедшие в ночь на субботу между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме.Он также отметил, что в России обе стороны призывают к сдержанности и чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, неизбирательными обстрелами."И по-прежнему считаем, что обе стороны должны найти в себе силы, выйти на урегулирование проблемы известной, опираясь, прежде всего, на соответствующие резолюции Совета безопасности", - заключил Песков.Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме в ночь на субботу. По данным Красного Полумесяца, 205 палестинцев были ранены, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших стражах порядка. Полиция Израиля в субботу превентивно задержала около 20 человек в Восточном Иерусалиме в связи с подозрением, что они могут принять участие в беспорядках в субботу вечером и в последующих дни.
https://ria.ru/20210512/khamas-1731874858.html
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красный полумесяц, рамзан кадыров, восточный иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, совет безопасности оон, дмитрий песков, палестина, израиль, в мире

В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

14:09 12.05.2021 (обновлено: 14:36 12.05.2021)
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильские воздушные удары в Газе
Израильские воздушные удары в Газе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Слова главы Чечни Рамзана Кадырова про Израиль не могут быть отражением позиции РФ, она определяется президентом и реализуется МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что власти Израиля должны извиниться за столкновения, произошедшие в ночь на субботу между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме.
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Он также отметил, что в России обе стороны призывают к сдержанности и чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, неизбирательными обстрелами.
"И по-прежнему считаем, что обе стороны должны найти в себе силы, выйти на урегулирование проблемы известной, опираясь, прежде всего, на соответствующие резолюции Совета безопасности", - заключил Песков.
Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме в ночь на субботу. По данным Красного Полумесяца, 205 палестинцев были ранены, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших стражах порядка. Полиция Израиля в субботу превентивно задержала около 20 человек в Восточном Иерусалиме в связи с подозрением, что они могут принять участие в беспорядках в субботу вечером и в последующих дни.
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Красный полумесяцРамзан КадыровВосточный ИерусалимОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияСовет Безопасности ООНДмитрий ПесковПалестинаИзраильВ мире
 
 
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