https://ria.ru/20210512/konflikt-1731949723.html

В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова про Израиль не могут быть отражением позиции РФ, она определяется президентом и реализуется МИД, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:09

2021-05-12T14:09

2021-05-12T14:36

красный полумесяц

рамзан кадыров

восточный иерусалим

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

совет безопасности оон

дмитрий песков

палестина

израиль

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Слова главы Чечни Рамзана Кадырова про Израиль не могут быть отражением позиции РФ, она определяется президентом и реализуется МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что власти Израиля должны извиниться за столкновения, произошедшие в ночь на субботу между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме.Он также отметил, что в России обе стороны призывают к сдержанности и чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, неизбирательными обстрелами."И по-прежнему считаем, что обе стороны должны найти в себе силы, выйти на урегулирование проблемы известной, опираясь, прежде всего, на соответствующие резолюции Совета безопасности", - заключил Песков.Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме в ночь на субботу. По данным Красного Полумесяца, 205 палестинцев были ранены, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших стражах порядка. Полиция Израиля в субботу превентивно задержала около 20 человек в Восточном Иерусалиме в связи с подозрением, что они могут принять участие в беспорядках в субботу вечером и в последующих дни.

https://ria.ru/20210512/khamas-1731874858.html

https://ria.ru/20210512/gaza-1731914789.html

восточный иерусалим

россия

палестина

израиль

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2021

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красный полумесяц, рамзан кадыров, восточный иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, совет безопасности оон, дмитрий песков, палестина, израиль, в мире