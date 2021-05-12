https://ria.ru/20210512/konflikt-1731864410.html
Источник: СБ ООН вновь обсудит палестино-израильский конфликт
Источник: СБ ООН вновь обсудит палестино-израильский конфликт
СБ ООН проведет в среду закрытые консультации по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T00:11
2021-05-12T00:11
2021-05-12T00:11
сектор газа
совет безопасности оон
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731782454_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_2e65bb8dc78b2efaf87ce03b4ef2c0e1.jpg
ООН, 12 мая - РИА Новости. СБ ООН проведет в среду закрытые консультации по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
https://ria.ru/20210511/evrokomissiya-1731796240.html
сектор газа
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731782454_0:0:851:638_1920x0_80_0_0_7b0ed11c47861c8eff8f303459fe898a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сектор газа, совет безопасности оон, палестина, израиль, в мире