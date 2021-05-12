https://ria.ru/20210512/konflikt-1731864410.html

Источник: СБ ООН вновь обсудит палестино-израильский конфликт

Источник: СБ ООН вновь обсудит палестино-израильский конфликт

СБ ООН проведет в среду закрытые консультации по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T00:11

2021-05-12T00:11

2021-05-12T00:11

сектор газа

совет безопасности оон

палестина

израиль

в мире

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ООН, 12 мая - РИА Новости. СБ ООН проведет в среду закрытые консультации по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.

https://ria.ru/20210511/evrokomissiya-1731796240.html

сектор газа

палестина

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, совет безопасности оон, палестина, израиль, в мире