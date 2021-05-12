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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210512/konferentsiya-1731806325.html
Священники обсудят с медиками проблемы ЭКО и суррогатного материнства
Священники обсудят с медиками проблемы ЭКО и суррогатного материнства
Этические и законодательные ограничения суррогатного материнства, ЭКО и других репродуктивных технологий обсудят высокопоставленные представители Русской... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T00:10
2021-05-12T00:10
религия и мировоззрение
россия
русская православная церковь
московская духовная академия
пятигорск
германия
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ПЯТИГОРСК, 12 мая - РИА Новости, Ольга Липич. Этические и законодательные ограничения суррогатного материнства, ЭКО и других репродуктивных технологий обсудят высокопоставленные представители Русской православной церкви (РПЦ), эксперты-католики и протестанты, а также светские ученые и медики России и Германии на международном круглом столе "Вопросы биоэтики: христианский ответ", который пройдет 12-14 мая в Пятигорске, сообщили РИА Новости в оргкомитете. "Круглый стол, организаторами которого выступают Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Фонд имени Конрада Аденауэра, является очередным русско-немецким мероприятием, в рамках которого будут рассматриваться актуальные церковно-общественные проблемы. Одна из них - развитие биомедицинских технологий и этические ограничения, которые применимы в данной области. Надеемся, что состоится обмен мнениями между богословами, учеными-медиками и иными представителями гражданского общества по вопросам, которые беспокоят христиан России и Германии", - сказал РИА Новости зампредседателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, "мероприятие проходит в контексте острой общественной дискуссии в России о нравственной обоснованности ограничения суррогатного материнства". "Российское законодательство позволяет использовать русских суррогатных матерей для удовлетворения спроса со стороны иностранцев. Подобная практика является запрещенной в большинстве стран западного мира. Однако Россия до сих пор является исключением, что позволяет использовать наших соотечественниц для удовлетворения подобного нравственно сомнительного спроса. В Германии, насколько мне известно, существует более жесткое законодательство в области суррогатного материнства. И мы надеемся обсудить немецкий опыт", - отметил Кипшидзе.Актуальность вопросов биомедицинской этики подтверждает недавнее решение синода РПЦ о создании специальной Синодальной комиссии по биоэтике. В круглом столе примет участие возглавивший эту комиссию ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петергофский Силуан. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов выступит на круглом столе с докладом "Новые репродуктивные технологии в контексте национальной безопасности". А ассистент кафедры Гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова священник Роман Тарабрин расскажет о проекте документа "Отношение Русской православной церкви к экстракорпоральному оплодотворению". На вопрос, какова вероятность гибели эмбриона при современных репродуктивных технологиях, ответит член Совета Российской академии репродуктологов, доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета имени С.Н. Давыдова Северо-Западного государственного медуниверситета имени И.И. Мечникова Константин Боярский. А руководитель Центра исследований в области биоэтики и высоких технологий при Московской духовной академии и кандидат биологических наук священник Владимир Духович посвятит свое выступление теме "Суррогатное материнство как абсолютно недопустимая для христиан технология".С немецкой стороны основными докладчиками выступят директор Центрального офиса католической социальной науки Мёнхенгладбах, завкафедрой нравственного богословия и этики Богословского факультета в Падерборне, профессор Петер Шалленберг и научный сотрудник Центра этики здоровья из Ганновера, магистр теологии Рут Денкхаус. Они поделятся взглядами на биоэтику, ЭКО и суррогатное материнство со стороны католиков и протестантов
https://ria.ru/20210329/eko-1603346678.html
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россия, русская православная церковь, московская духовная академия, пятигорск, германия

Священники обсудят с медиками проблемы ЭКО и суррогатного материнства

00:10 12.05.2021
 
© Depositphotos / OlenaPavlovichКриоконсервация яйцеклеток
Криоконсервация яйцеклеток - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Depositphotos / OlenaPavlovich
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 12 мая - РИА Новости, Ольга Липич. Этические и законодательные ограничения суррогатного материнства, ЭКО и других репродуктивных технологий обсудят высокопоставленные представители Русской православной церкви (РПЦ), эксперты-католики и протестанты, а также светские ученые и медики России и Германии на международном круглом столе "Вопросы биоэтики: христианский ответ", который пройдет 12-14 мая в Пятигорске, сообщили РИА Новости в оргкомитете.
"Круглый стол, организаторами которого выступают Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Фонд имени Конрада Аденауэра, является очередным русско-немецким мероприятием, в рамках которого будут рассматриваться актуальные церковно-общественные проблемы. Одна из них - развитие биомедицинских технологий и этические ограничения, которые применимы в данной области. Надеемся, что состоится обмен мнениями между богословами, учеными-медиками и иными представителями гражданского общества по вопросам, которые беспокоят христиан России и Германии", - сказал РИА Новости зампредседателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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По его словам, "мероприятие проходит в контексте острой общественной дискуссии в России о нравственной обоснованности ограничения суррогатного материнства". "Российское законодательство позволяет использовать русских суррогатных матерей для удовлетворения спроса со стороны иностранцев. Подобная практика является запрещенной в большинстве стран западного мира. Однако Россия до сих пор является исключением, что позволяет использовать наших соотечественниц для удовлетворения подобного нравственно сомнительного спроса. В Германии, насколько мне известно, существует более жесткое законодательство в области суррогатного материнства. И мы надеемся обсудить немецкий опыт", - отметил Кипшидзе.
Актуальность вопросов биомедицинской этики подтверждает недавнее решение синода РПЦ о создании специальной Синодальной комиссии по биоэтике. В круглом столе примет участие возглавивший эту комиссию ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петергофский Силуан. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов выступит на круглом столе с докладом "Новые репродуктивные технологии в контексте национальной безопасности". А ассистент кафедры Гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова священник Роман Тарабрин расскажет о проекте документа "Отношение Русской православной церкви к экстракорпоральному оплодотворению".
На вопрос, какова вероятность гибели эмбриона при современных репродуктивных технологиях, ответит член Совета Российской академии репродуктологов, доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета имени С.Н. Давыдова Северо-Западного государственного медуниверситета имени И.И. Мечникова Константин Боярский. А руководитель Центра исследований в области биоэтики и высоких технологий при Московской духовной академии и кандидат биологических наук священник Владимир Духович посвятит свое выступление теме "Суррогатное материнство как абсолютно недопустимая для христиан технология".
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С немецкой стороны основными докладчиками выступят директор Центрального офиса католической социальной науки Мёнхенгладбах, завкафедрой нравственного богословия и этики Богословского факультета в Падерборне, профессор Петер Шалленберг и научный сотрудник Центра этики здоровья из Ганновера, магистр теологии Рут Денкхаус. Они поделятся взглядами на биоэтику, ЭКО и суррогатное материнство со стороны католиков и протестантов
 
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