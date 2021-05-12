https://ria.ru/20210512/kollaps-1732006379.html
Украинцев предупредили о приближающемся коллапсе
Украинцев предупредили о приближающемся коллапсе
Наращивание долговой нагрузки украинскими властями приведет к коллапсу всей страны, уверен бывший министр финансов республики Игорь Уманский. Об этом он написал РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:09
2021-05-12T18:09
2021-05-12T19:58
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
виктор медведчук
игорь уманский
укравтодор
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152005/63/1520056355_0:249:5223:3186_1920x0_80_0_0_0da84f07011cceb9ade4ae30719aa843.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Наращивание долговой нагрузки украинскими властями приведет к коллапсу всей страны, уверен бывший министр финансов республики Игорь Уманский. Об этом он написал в блоге на сайте "Бизнес Цензор".Экс-глава Минфина обратил внимание на то, что дороги строят за счет заимствований под высокие проценты."Укравтодор" ничего не зарабатывает на дорогах, только тратит. Итак, долги ложатся на Дорожный фонд", — написал он.Уманский предупредил, что такими темпами в ближайшие несколько лет весь Дорожный фонд будет расходоваться на покрытие долгов, а на обслуживание трасс не останется денег. Нынешняя власть, как подчеркнул экс-министр, живет одним днем и создает проблемы будущим поколениям. Он также обратил внимание на то, что займы необходимо возвращать с процентами. По его словам, Минфину придется привлекать через облигации все больше и больше средств, создав таким образом пирамиду. "Итак, вот неутешительный диагноз. Государство не только стимулирует рост долговой пирамиды, но и развращает государственные банки", — продолжил экс-министр. Кредитные организации вместо стимулирования экономики лишь паразитируют на ней, а правительство продолжает наращивать долг.Он спрогнозировал аргентинский сценарий для Украины, когда была парализована финансовая система, не работали коммунальные службы, были проблемы с электричеством и водоснабжением. Экс-министр также напомнил о массовых протестах и мародерстве."Мы уже понимаем, что долговая пирамида правительства может разрушиться и это кончится коллапсом всей страны. Надо прекратить накопление долга, если мы не хотим вернуться к первобытно-общинному строю", — подытожил он. Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики. Так, экс-премьер, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит государству "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел движение к экономическому и социальному краху. В то же время экономисты Максим Орыщак и Сергей Фурса предсказывали "наихудший" сценарий в виде обвала курса гривны и даже дефолта из-за сворачивания сотрудничества с Международным валютным фондом.
https://ria.ru/20210411/ruiny-1727741477.html
https://ria.ru/20210311/udar-1600782634.html
https://ria.ru/20210511/ukraina-1731857183.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152005/63/1520056355_322:0:4899:3433_1920x0_80_0_0_11d862fbc12f430a32011432c3c5edeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, виктор медведчук, игорь уманский, укравтодор, украина, в мире
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Наращивание долговой нагрузки украинскими властями приведет к коллапсу всей страны, уверен бывший министр финансов республики Игорь Уманский
. Об этом он написал в блоге на сайте "Бизнес Цензор
".
Экс-глава Минфина
обратил внимание на то, что дороги строят за счет заимствований под высокие проценты.
"Укравтодор
" ничего не зарабатывает на дорогах, только тратит. Итак, долги ложатся на Дорожный фонд", — написал он.
Уманский предупредил, что такими темпами в ближайшие несколько лет весь Дорожный фонд будет расходоваться на покрытие долгов, а на обслуживание трасс не останется денег.
Нынешняя власть, как подчеркнул экс-министр, живет одним днем и создает проблемы будущим поколениям. Он также обратил внимание на то, что займы необходимо возвращать с процентами.
"За шесть лет, которые будет вращаться облигация с купоном 12,75% годовых, государству придется дополнительно оплатить 76,5%", — написал Уманский.
По его словам, Минфину придется привлекать через облигации все больше и больше средств, создав таким образом пирамиду.
"Итак, вот неутешительный диагноз. Государство не только стимулирует рост долговой пирамиды, но и развращает государственные банки", — продолжил экс-министр.
Кредитные организации вместо стимулирования экономики лишь паразитируют на ней, а правительство продолжает наращивать долг.
"Однажды возможность гасить старые долги с процентами за счет новых иссякнет. И тогда пирамида как мыльный пузырь лопнет. Так было с МММ", — предостерег Уманский.
Он спрогнозировал аргентинский сценарий для Украины
, когда была парализована финансовая система, не работали коммунальные службы, были проблемы с электричеством и водоснабжением. Экс-министр также напомнил о массовых протестах и мародерстве.
"Мы уже понимаем, что долговая пирамида правительства может разрушиться и это кончится коллапсом всей страны. Надо прекратить накопление долга, если мы не хотим вернуться к первобытно-общинному строю", — подытожил он.
Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики. Так, экс-премьер, лидер "Батькивщины
" Юлия Тимошенко
назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит государству "африканским голодом".
В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь
" Вадим Рабинович
называл кредитные программы МВФ
на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук
увидел движение к экономическому и социальному краху. В то же время экономисты Максим Орыщак и Сергей Фурса предсказывали "наихудший" сценарий в виде обвала курса гривны и даже дефолта из-за сворачивания сотрудничества с Международным валютным фондом.