https://ria.ru/20210512/kollaps-1732006379.html

Украинцев предупредили о приближающемся коллапсе

Украинцев предупредили о приближающемся коллапсе

Наращивание долговой нагрузки украинскими властями приведет к коллапсу всей страны, уверен бывший министр финансов республики Игорь Уманский. Об этом он написал РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:09

2021-05-12T18:09

2021-05-12T19:58

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

виктор медведчук

игорь уманский

укравтодор

украина

в мире

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Наращивание долговой нагрузки украинскими властями приведет к коллапсу всей страны, уверен бывший министр финансов республики Игорь Уманский. Об этом он написал в блоге на сайте "Бизнес Цензор".Экс-глава Минфина обратил внимание на то, что дороги строят за счет заимствований под высокие проценты."Укравтодор" ничего не зарабатывает на дорогах, только тратит. Итак, долги ложатся на Дорожный фонд", — написал он.Уманский предупредил, что такими темпами в ближайшие несколько лет весь Дорожный фонд будет расходоваться на покрытие долгов, а на обслуживание трасс не останется денег. Нынешняя власть, как подчеркнул экс-министр, живет одним днем и создает проблемы будущим поколениям. Он также обратил внимание на то, что займы необходимо возвращать с процентами. По его словам, Минфину придется привлекать через облигации все больше и больше средств, создав таким образом пирамиду. "Итак, вот неутешительный диагноз. Государство не только стимулирует рост долговой пирамиды, но и развращает государственные банки", — продолжил экс-министр. Кредитные организации вместо стимулирования экономики лишь паразитируют на ней, а правительство продолжает наращивать долг.Он спрогнозировал аргентинский сценарий для Украины, когда была парализована финансовая система, не работали коммунальные службы, были проблемы с электричеством и водоснабжением. Экс-министр также напомнил о массовых протестах и мародерстве."Мы уже понимаем, что долговая пирамида правительства может разрушиться и это кончится коллапсом всей страны. Надо прекратить накопление долга, если мы не хотим вернуться к первобытно-общинному строю", — подытожил он. Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики. Так, экс-премьер, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит государству "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел движение к экономическому и социальному краху. В то же время экономисты Максим Орыщак и Сергей Фурса предсказывали "наихудший" сценарий в виде обвала курса гривны и даже дефолта из-за сворачивания сотрудничества с Международным валютным фондом.

https://ria.ru/20210411/ruiny-1727741477.html

https://ria.ru/20210311/udar-1600782634.html

https://ria.ru/20210511/ukraina-1731857183.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, виктор медведчук, игорь уманский, укравтодор, украина, в мире