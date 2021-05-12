Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/kollaps-1732006379.html
Украинцев предупредили о приближающемся коллапсе
Украинцев предупредили о приближающемся коллапсе
Наращивание долговой нагрузки украинскими властями приведет к коллапсу всей страны, уверен бывший министр финансов республики Игорь Уманский. Об этом он написал РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:09
2021-05-12T19:58
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
виктор медведчук
игорь уманский
укравтодор
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152005/63/1520056355_0:249:5223:3186_1920x0_80_0_0_0da84f07011cceb9ade4ae30719aa843.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Наращивание долговой нагрузки украинскими властями приведет к коллапсу всей страны, уверен бывший министр финансов республики Игорь Уманский. Об этом он написал в блоге на сайте "Бизнес Цензор".Экс-глава Минфина обратил внимание на то, что дороги строят за счет заимствований под высокие проценты."Укравтодор" ничего не зарабатывает на дорогах, только тратит. Итак, долги ложатся на Дорожный фонд", — написал он.Уманский предупредил, что такими темпами в ближайшие несколько лет весь Дорожный фонд будет расходоваться на покрытие долгов, а на обслуживание трасс не останется денег. Нынешняя власть, как подчеркнул экс-министр, живет одним днем и создает проблемы будущим поколениям. Он также обратил внимание на то, что займы необходимо возвращать с процентами. По его словам, Минфину придется привлекать через облигации все больше и больше средств, создав таким образом пирамиду. "Итак, вот неутешительный диагноз. Государство не только стимулирует рост долговой пирамиды, но и развращает государственные банки", — продолжил экс-министр. Кредитные организации вместо стимулирования экономики лишь паразитируют на ней, а правительство продолжает наращивать долг.Он спрогнозировал аргентинский сценарий для Украины, когда была парализована финансовая система, не работали коммунальные службы, были проблемы с электричеством и водоснабжением. Экс-министр также напомнил о массовых протестах и мародерстве."Мы уже понимаем, что долговая пирамида правительства может разрушиться и это кончится коллапсом всей страны. Надо прекратить накопление долга, если мы не хотим вернуться к первобытно-общинному строю", — подытожил он. Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики. Так, экс-премьер, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит государству "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел движение к экономическому и социальному краху. В то же время экономисты Максим Орыщак и Сергей Фурса предсказывали "наихудший" сценарий в виде обвала курса гривны и даже дефолта из-за сворачивания сотрудничества с Международным валютным фондом.
https://ria.ru/20210411/ruiny-1727741477.html
https://ria.ru/20210311/udar-1600782634.html
https://ria.ru/20210511/ukraina-1731857183.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152005/63/1520056355_322:0:4899:3433_1920x0_80_0_0_11d862fbc12f430a32011432c3c5edeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, виктор медведчук, игорь уманский, укравтодор, украина, в мире

Украинцев предупредили о приближающемся коллапсе

18:09 12.05.2021 (обновлено: 19:58 12.05.2021)
 
© Depositphotos / РalinchakАдминистрация президента Украины
Администрация президента Украины - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Depositphotos / Рalinchak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Наращивание долговой нагрузки украинскими властями приведет к коллапсу всей страны, уверен бывший министр финансов республики Игорь Уманский. Об этом он написал в блоге на сайте "Бизнес Цензор".
Экс-глава Минфина обратил внимание на то, что дороги строят за счет заимствований под высокие проценты.
"Укравтодор" ничего не зарабатывает на дорогах, только тратит. Итак, долги ложатся на Дорожный фонд", — написал он.
Уманский предупредил, что такими темпами в ближайшие несколько лет весь Дорожный фонд будет расходоваться на покрытие долгов, а на обслуживание трасс не останется денег.
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 04:24
Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
Нынешняя власть, как подчеркнул экс-министр, живет одним днем и создает проблемы будущим поколениям. Он также обратил внимание на то, что займы необходимо возвращать с процентами.

"За шесть лет, которые будет вращаться облигация с купоном 12,75% годовых, государству придется дополнительно оплатить 76,5%", — написал Уманский.

По его словам, Минфину придется привлекать через облигации все больше и больше средств, создав таким образом пирамиду.
"Итак, вот неутешительный диагноз. Государство не только стимулирует рост долговой пирамиды, но и развращает государственные банки", — продолжил экс-министр.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 15:11
Украинцев предупредили о "двойном ударе"
Кредитные организации вместо стимулирования экономики лишь паразитируют на ней, а правительство продолжает наращивать долг.

"Однажды возможность гасить старые долги с процентами за счет новых иссякнет. И тогда пирамида как мыльный пузырь лопнет. Так было с МММ", — предостерег Уманский.

Он спрогнозировал аргентинский сценарий для Украины, когда была парализована финансовая система, не работали коммунальные службы, были проблемы с электричеством и водоснабжением. Экс-министр также напомнил о массовых протестах и мародерстве.
"Мы уже понимаем, что долговая пирамида правительства может разрушиться и это кончится коллапсом всей страны. Надо прекратить накопление долга, если мы не хотим вернуться к первобытно-общинному строю", — подытожил он.
Протест на Украине - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 22:04
Украине предрекли бунты
Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики. Так, экс-премьер, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит государству "африканским голодом".
В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел движение к экономическому и социальному краху. В то же время экономисты Максим Орыщак и Сергей Фурса предсказывали "наихудший" сценарий в виде обвала курса гривны и даже дефолта из-за сворачивания сотрудничества с Международным валютным фондом.
 
Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВиктор МедведчукИгорь УманскийУкравтодорУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
01:22В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не шутит о президенте
01:19Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков
01:14В Госдуме хотят внести изменения в закон "О защите прав потребителей"
01:11Назван самый опасный обман в автосервисах
Лента новостейМолния