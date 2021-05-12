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Житель Кирова выкинул с балкона полуторагодовалого сына знакомой
Житель Кирова выкинул с балкона полуторагодовалого сына знакомой
Пьяный житель Кирова выкинул с балкона пятого этажа 1,5 годовалого сына знакомой, ребенок погиб, мужчина задержан, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:46
2021-05-12T12:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
ленинский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Пьяный житель Кирова выкинул с балкона пятого этажа 1,5 годовалого сына знакомой, ребенок погиб, мужчина задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.По версии следствия, днем 11 мая 42-летний кировчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставшись наедине с полуторагодовалым ребенком своей знакомой, совершил его убийство, выкинув мальчика с балкона с высоты пятого этажа."Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Кроме того, следственными органами СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, трагедия стала возможной по причине халатного отношения к своим обязанностям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ленинского района города Кирова, которые не обеспечили надлежащий контроль и должное проведение профилактических работ с семьёй, где мать состояла на профилактических учетах, и учреждений здравоохранения, обязанных осуществлять медицинский контроль за состоянием малолетнего ребенка.Свою проверку проводит прокуратура Кировской области. "Правовой оценке подлежат вопросы исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних должностными лицами уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действия матери ребенка при исполнении обязанностей по воспитанию малолетнего", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.Результаты проверочных мероприятий, а также ход расследования уголовного дела находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области.
https://ria.ru/20210217/rebenok-1597837022.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, ленинский район, происшествия

Житель Кирова выкинул с балкона полуторагодовалого сына знакомой

12:46 12.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Пьяный житель Кирова выкинул с балкона пятого этажа 1,5 годовалого сына знакомой, ребенок погиб, мужчина задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, днем 11 мая 42-летний кировчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставшись наедине с полуторагодовалым ребенком своей знакомой, совершил его убийство, выкинув мальчика с балкона с высоты пятого этажа.
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"Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Кроме того, следственными органами СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, трагедия стала возможной по причине халатного отношения к своим обязанностям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ленинского района города Кирова, которые не обеспечили надлежащий контроль и должное проведение профилактических работ с семьёй, где мать состояла на профилактических учетах, и учреждений здравоохранения, обязанных осуществлять медицинский контроль за состоянием малолетнего ребенка.
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Свою проверку проводит прокуратура Кировской области. "Правовой оценке подлежат вопросы исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних должностными лицами уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действия матери ребенка при исполнении обязанностей по воспитанию малолетнего", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
Результаты проверочных мероприятий, а также ход расследования уголовного дела находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кировская областьЛенинский районПроисшествия
 
 
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