https://ria.ru/20210512/kirov-1731929537.html

Житель Кирова выкинул с балкона полуторагодовалого сына знакомой

Житель Кирова выкинул с балкона полуторагодовалого сына знакомой

Пьяный житель Кирова выкинул с балкона пятого этажа 1,5 годовалого сына знакомой, ребенок погиб, мужчина задержан, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:46

2021-05-12T12:46

2021-05-12T12:46

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

ленинский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Пьяный житель Кирова выкинул с балкона пятого этажа 1,5 годовалого сына знакомой, ребенок погиб, мужчина задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.По версии следствия, днем 11 мая 42-летний кировчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставшись наедине с полуторагодовалым ребенком своей знакомой, совершил его убийство, выкинув мальчика с балкона с высоты пятого этажа."Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Кроме того, следственными органами СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, трагедия стала возможной по причине халатного отношения к своим обязанностям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ленинского района города Кирова, которые не обеспечили надлежащий контроль и должное проведение профилактических работ с семьёй, где мать состояла на профилактических учетах, и учреждений здравоохранения, обязанных осуществлять медицинский контроль за состоянием малолетнего ребенка.Свою проверку проводит прокуратура Кировской области. "Правовой оценке подлежат вопросы исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних должностными лицами уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действия матери ребенка при исполнении обязанностей по воспитанию малолетнего", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.Результаты проверочных мероприятий, а также ход расследования уголовного дела находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области.

https://ria.ru/20210217/rebenok-1597837022.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201205/proisshestviya-1587833951.html

россия

кировская область

ленинский район

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россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, ленинский район, происшествия