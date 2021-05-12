https://ria.ru/20210512/kiberataki-1731885636.html

МИД заявил об увеличении числа кибератак на информационные ресурсы России

МИД заявил об увеличении числа кибератак на информационные ресурсы России

Заявления о киберугрозе из России на Западе остаются голословными, технические данные по экспертным каналам связи не передаются, при этом количество... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:23

2021-05-12T09:23

2021-05-12T12:42

оон

безопасность

россия

олег сыромолотов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заявления о киберугрозе из России на Западе остаются голословными, технические данные по экспертным каналам связи не передаются, при этом количество кибернападений на информационные ресурсы, объекты критической инфраструктуры России возрастает, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Он напомнил, что с 2018 года в России действует Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, уполномоченный осуществлять международное взаимодействие по вопросам реагирования на подобные ситуации, через который идет значительный информационный обмен. Замглавы МИД РФ привел данные центра, согласно которым в 2020 году по его запросам иностранными партнерами была пресечена деятельность более 68 тысяч источников вредоносной активности. В свою очередь центр прекратил функционирование девяти тысяч ресурсов в адресном пространстве России по запросам зарубежных коллег."К сожалению, взаимодействие с западными партнерами в этом формате носит ограниченный характер. По крайней мере, громкие заявления о "российской киберугрозе" в западном медийном пространстве так и остаются голословными. Никакие технические данные по экспертным каналам связи не передаются", - отметил Сыромолотов.Отвечая на вопрос о том, есть ли меры, которые Россия может принять по международной линии, он отметил, что "действительно, количество кибернападений на информационные ресурсы, объекты критической инфраструктуры России возрастает"."Виной тому и глобальный разгул киберпреступности на фоне все более широкого проникновения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в нашу жизнь, и операции специальных служб иностранных государств", - указал он.Замглавы МИД РФ пояснил, что "поскольку деятельность в информационном пространстве по своей природе носит трансграничный характер, то для эффективного противодействия вредоносной активности важно сотрудничество всего международного сообщества".Он напомнил, что "на международных площадках Россия последовательно выступает за принятие под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, закрепляющих в цифровой сфере принципы неприменения силы, уважения суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела, соблюдения прав человека".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210415/kiberataki-1728500183.html

https://ria.ru/20210415/kiberataki-1728444418.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, безопасность, россия, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)