https://ria.ru/20210512/kiberataki-1731874570.html
В МИД назвали источники кибератак на Россию в 2020 году
В МИД назвали источники кибератак на Россию в 2020 году
Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах, сообщил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T05:05
2021-05-12T05:05
2021-05-12T12:40
россия
олег сыромолотов
германия
нидерланды
сша
в мире
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.По его словам, мишенями злоумышленников были объекты, связанные с госуправлением, финансовым сектором, ВПК, здравоохранением и разработкой вакцин.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что США отказываются от сотрудничества с Россией в борьбе с киберпреступностью. Напротив, американские СМИ и политики регулярно обвиняют Москву в кибератаках. Последним таким случаем стал инцидент с нападением на информационные системы энергетической компании Colonial Pipeline. Президент США Джо Байден заявил, что у Белого дома нет данных о причастности россиян к этому, однако позже его пресс-секретарь Джен Псаки возложила ответственность за происшествие на "находящихся в России хакеров". По данным ФБР, Colinial Pipeline атаковали программой-вымогателем DarkSide, разработчиков которой считают выходцами из Восточной Европы.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210510/ssha-1731685696.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, олег сыромолотов, германия, нидерланды, сша, в мире
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Большинство кибератак на Россию
в 2020 году осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США
, Германии
и Нидерландах
, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов
.
По его словам, мишенями злоумышленников были объекты, связанные с госуправлением, финансовым сектором, ВПК, здравоохранением и разработкой вакцин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что США отказываются от сотрудничества с Россией в борьбе с киберпреступностью.
Напротив, американские СМИ и политики регулярно обвиняют Москву в кибератаках. Последним таким случаем стал инцидент с нападением на информационные системы энергетической компании Colonial Pipeline. Президент США Джо Байден заявил, что у Белого дома нет данных о причастности россиян к этому, однако позже его пресс-секретарь Джен Псаки возложила ответственность за происшествие на "находящихся в России хакеров".
По данным ФБР, Colinial Pipeline атаковали программой-вымогателем DarkSide, разработчиков которой считают выходцами из Восточной Европы.