https://ria.ru/20210512/kiberataki-1731874570.html

В МИД назвали источники кибератак на Россию в 2020 году

В МИД назвали источники кибератак на Россию в 2020 году

Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах, сообщил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T05:05

2021-05-12T05:05

2021-05-12T12:40

россия

олег сыромолотов

германия

нидерланды

сша

в мире

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.По его словам, мишенями злоумышленников были объекты, связанные с госуправлением, финансовым сектором, ВПК, здравоохранением и разработкой вакцин.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что США отказываются от сотрудничества с Россией в борьбе с киберпреступностью. Напротив, американские СМИ и политики регулярно обвиняют Москву в кибератаках. Последним таким случаем стал инцидент с нападением на информационные системы энергетической компании Colonial Pipeline. Президент США Джо Байден заявил, что у Белого дома нет данных о причастности россиян к этому, однако позже его пресс-секретарь Джен Псаки возложила ответственность за происшествие на "находящихся в России хакеров". По данным ФБР, Colinial Pipeline атаковали программой-вымогателем DarkSide, разработчиков которой считают выходцами из Восточной Европы.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210510/ssha-1731685696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег сыромолотов, германия, нидерланды, сша, в мире