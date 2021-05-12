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Во Флориде объявили ЧП после кибератаки на Colonial Pipeline
Во Флориде объявили ЧП после кибератаки на Colonial Pipeline
Губернатор Флориды Рон де Сантис объявил в штате чрезвычайное положение из-за возможной нехватки топлива после хакерской атаки на трубопровод американской... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T06:43
2021-05-12T06:43
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон де Сантис объявил в штате чрезвычайное положение из-за возможной нехватки топлива после хакерской атаки на трубопровод американской компании Colonial Pipeline."Я объявляю режим чрезвычайного положения", - говорится в документе, подписанном губернатором.Режим ЧП введен на 30 дней и может быть продлен.Ранее в Colonial Pipeline заявили, что этот крупнейший оператор трубопроводов в США отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Компания надеется восстановить работу к концу недели. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом президент Джо Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.
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флорида, сша, в мире

Во Флориде объявили ЧП после кибератаки на Colonial Pipeline

06:43 12.05.2021
 
© REUTERS / Hussein WaaileРезервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline
Резервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© REUTERS / Hussein Waaile
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон де Сантис объявил в штате чрезвычайное положение из-за возможной нехватки топлива после хакерской атаки на трубопровод американской компании Colonial Pipeline.
"Я объявляю режим чрезвычайного положения", - говорится в документе, подписанном губернатором.
Режим ЧП введен на 30 дней и может быть продлен.
Ранее в Colonial Pipeline заявили, что этот крупнейший оператор трубопроводов в США отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Компания надеется восстановить работу к концу недели. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.
Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом президент Джо Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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