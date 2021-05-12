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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210512/khomyakov-1731730267.html
Хомяков. Полузабытый гений русской мысли
Хомяков. Полузабытый гений русской мысли
Настоящий русский барин. Поэт. Драматург. Храбрый офицер. Он полон парадоксов. Ленив, но знал больше 20 языков. Отец славянофильской идеологии, запрещенный к печати в России. Друг самодержавия, но враг крепостного права. Очень скромный, но очень гордый. Страстный любитель поспорить и посмеяться. Создатель стиля наших национальных бесед о главном.
2021-05-12T14:00
2021-05-12T14:00
армия
культура
россия
российская империя
виктор ерофеев
история
подкаст "заговор классиков"
подкаст
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Хомяков. Полузабытый гений русской мысли
Настоящий русский барин. Поэт. Драматург. Храбрый офицер. Он полон парадоксов. Ленив, но знал больше 20 языков. Отец славянофильской идеологии, запрещенный к печати в России. Друг самодержавия, но враг крепостного права. Очень скромный, но очень гордый. Страстный любитель поспорить и посмеяться. Создатель стиля наших национальных бесед о главном.
audio/mpeg
Хомяков. Полузабытый гений русской мысли
Настоящий русский барин. Поэт. Драматург. Храбрый офицер. Он полон парадоксов. Ленив, но знал больше 20 языков. Отец славянофильской идеологии, запрещенный к печати в России. Друг самодержавия, но враг крепостного права. Очень скромный, но очень гордый. Страстный любитель поспорить и посмеяться. Создатель стиля наших национальных бесед о главном.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, армия, культура, россия, российская империя, виктор ерофеев, история, подкаст

Хомяков. Полузабытый гений русской мысли

14:00 12.05.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
Хомяков. Полузабытый гений русской мысли
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Настоящий русский барин. Поэт. Драматург. Храбрый офицер. Он полон парадоксов. Ленив, но знал больше 20 языков. Отец славянофильской идеологии, запрещенный к печати в России. Друг самодержавия, но враг крепостного права. Очень скромный, но очень гордый. Страстный любитель поспорить и посмеяться. Создатель стиля наших национальных бесед о главном.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Подкаст "Заговор классиков"АрмияКультураРоссияРоссийская империяВиктор ЕрофеевисторияПодкаст
 
 
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