В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
© AP Photo / Hatem MoussaЧлены движения "Хамас"
© AP Photo / Hatem Moussa
ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. Действия палестинцев в поселениях на израильских территориях являются подтверждением единства народа и солидарности со своими согражданами в Иерусалиме и секторе Газа, заявил РИА Новости официальный представитель движения ХАМАС Хазем Касем.
"Мы обращаемся с национальным приветствием всем сторонникам нашего палестинского народа, восставшего против оккупации в Лоде, Рахате, Акре, Умм-эль-Фахме и других городах и поселениях на территории оккупированной Палестины. Это солидарность с Иерусалимом, Газой и Западным берегом, подтверждающая в очередной раз единство нашего народа, и то что Иерусалим является самым важным национальным вопросом для каждого из нас", - сказал Касем.
Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, за два дня погибли более 30 человек, в том числе десять детей.