https://ria.ru/20210512/khamas-1731870035.html

В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях

В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях

Действия палестинцев в поселениях на израильских территориях являются подтверждением единства народа и солидарности со своими согражданами в Иерусалиме и... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T01:53

2021-05-12T01:53

2021-05-12T01:53

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. Действия палестинцев в поселениях на израильских территориях являются подтверждением единства народа и солидарности со своими согражданами в Иерусалиме и секторе Газа, заявил РИА Новости официальный представитель движения ХАМАС Хазем Касем.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, за два дня погибли более 30 человек, в том числе десять детей.

https://ria.ru/20210512/obstrely-1731865275.html

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире