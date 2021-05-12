https://ria.ru/20210512/khakasiya-1731975121.html

В Хакасии ответили на вопрос об объединении региона с другими субъектами

В Хакасии ответили на вопрос об объединении региона с другими субъектами

Говорить об объединении Хакасии с другими регионами России преждевременно и совершенно ни к чему, заявил РИА Новости глава республики Валентин Коновалов. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:47

2021-05-12T15:47

2021-05-12T15:57

валентин коновалов

красноярский край

республика тыва

политика

республика хакасия

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости, Светлана Задера. Говорить об объединении Хакасии с другими регионами России преждевременно и совершенно ни к чему, заявил РИА Новости глава республики Валентин Коновалов.Выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что, по его личному мнению, в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить. Представитель Хуснуллина уточнил РИА Новости, что вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается. Он пояснил, что вице-премьер лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов."Инициатива не нова. Меня, в принципе, часто спрашивают про объединение Хакасии, Красноярского края, Тывы, но мы понимаем, что у республики своя государственность. В этом году у нас 30-летие будет отмечаться со дня образования республики. Красноярский край - устоявшийся субъект, и Республика Тыва. Если говорить о нашем регионе конкретно, конечно, сейчас это, наверное, преждевременно и ни к чему совершенно", - заявил Коновалов."Но в целом,... наверное, любая идея имеет право на существование", - добавил он.

https://ria.ru/20210428/regiony-1730339976.html

красноярский край

республика тыва

республика хакасия

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валентин коновалов, красноярский край, республика тыва, политика, республика хакасия