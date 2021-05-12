В Хакасии ответили на вопрос об объединении региона с другими субъектами
15:47 12.05.2021 (обновлено: 15:57 12.05.2021)
© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкИзбранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости, Светлана Задера. Говорить об объединении Хакасии с другими регионами России преждевременно и совершенно ни к чему, заявил РИА Новости глава республики Валентин Коновалов.
Выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что, по его личному мнению, в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить. Представитель Хуснуллина уточнил РИА Новости, что вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается. Он пояснил, что вице-премьер лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов.
"Инициатива не нова. Меня, в принципе, часто спрашивают про объединение Хакасии, Красноярского края, Тывы, но мы понимаем, что у республики своя государственность. В этом году у нас 30-летие будет отмечаться со дня образования республики. Красноярский край - устоявшийся субъект, и Республика Тыва. Если говорить о нашем регионе конкретно, конечно, сейчас это, наверное, преждевременно и ни к чему совершенно", - заявил Коновалов.
"Но в целом,... наверное, любая идея имеет право на существование", - добавил он.
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