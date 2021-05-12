https://ria.ru/20210512/keshbek-1731905366.html

Программой туристического кешбэка воспользовались почти миллион россиян

Программой туристического кешбэка воспользовались почти миллион россиян

Программой туристического кешбэка на начало мая воспользовался почти миллион россиян, гражданам возвращено около 4 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:14

2021-05-12T11:14

2021-05-12T11:23

туризм

россия

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михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Программой туристического кешбэка на начало мая воспользовался почти миллион россиян, гражданам возвращено около 4 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Многие люди в этом году не смогли поехать на отдых за границу. По поручению президента правительство запустило программу по возмещению гражданам части затрат на путешествия по России через карту "МИР". На начало мая такой услугой воспользовался почти миллион человек. Людям возвращено около четырех миллиардов рублей", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.По его словам, регионы получили дополнительные финансовые средства."Я лично общался со многими представителями туристического бизнеса в Карелии, на Алтае и на Камчатке. И они говорили, что программа действительно пользуется большой популярностью. Правительство продлило ее до конца года", - добавил он.Мишустин также рассказал, что в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма планируется помочь регионам создать рабочие места в самых разных отраслях – от сферы услуг до гостиничного бизнеса, а также сберечь уникальные памятники истории и культуры, курорты.Кроме того, по словам Мишустина, это станет стимулом для инвесторов вкладываться в новые проекты в этой сфере, поможет привлечь в Россию гостей из-за рубежа.

https://ria.ru/20210429/kompensatsiya-1730489970.html

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россия, новости - туризм, михаил мишустин, общество