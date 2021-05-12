Адвокат Галявиева признался, что до сих пор не видел подзащитного

КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Адвокат Ильназа Галявиева, подозреваемого по делу о массовом убийстве в казанской гимназии, признался РИА Новости, что до сих пор не видел подзащитного и не общался с ним.Услуги Александра Гиляжева оплачивает государство, к этому процессу его привлекли в связи с тем и, что сам Галявиев и его семья на данный момент не нанимали адвоката за плату. По крайней мере, об этом не сообщалось.В такой ситуации, он уточнил, апелляцию защита подавать не будет. Гиляжев добавил, что не знает, действительно ли его подзащитный отказался от еды (об этом писали СМИ).Впервые пообщаться с подзащитным Гиляжев планирует в ходе сегодняшнего заседания суда, на котором будет решаться, будет ли молодой человек помещен в СИЗО на время следствия. При этом адвокат оговорился: "Он, может быть, и разговаривать не захочет, и такое может быть".Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".По данным СК РФ, Галявиев на учетах у врачей не состоял, однако неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Адвокат Ильназа Галявиева, подозреваемого по делу о массовом убийстве в казанской гимназии, признался РИА Новости, что до сих пор не видел подзащитного и не общался с ним.
Услуги Александра Гиляжева оплачивает государство, к этому процессу его привлекли в связи с тем и, что сам Галявиев и его семья на данный момент не нанимали адвоката за плату. По крайней мере, об этом не сообщалось.
По словам защитника, он не знает позицию своего клиента и по поводу меры пресечения: "Мне нужно услышать его позицию, может быть, он захочет арест".
В такой ситуации, он уточнил, апелляцию защита подавать не будет. Гиляжев добавил, что не знает, действительно ли его подзащитный отказался от еды (об этом писали СМИ).
Впервые пообщаться с подзащитным Гиляжев планирует в ходе сегодняшнего заседания суда, на котором будет решаться, будет ли молодой человек помещен в СИЗО на время следствия. При этом адвокат оговорился: "Он, может быть, и разговаривать не захочет, и такое может быть".
Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.
Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".
По данным СК РФ, Галявиев на учетах у врачей не состоял, однако неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
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"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
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