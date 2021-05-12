https://ria.ru/20210512/kazan-1732006586.html

Адвокат Галявиева признался, что до сих пор не видел подзащитного

Адвокат Галявиева признался, что до сих пор не видел подзащитного

Адвокат Ильназа Галявиева, подозреваемого по делу о массовом убийстве в казанской гимназии, признался РИА Новости, что до сих пор не видел подзащитного и не... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:10

2021-05-12T18:10

2021-05-12T18:10

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Адвокат Ильназа Галявиева, подозреваемого по делу о массовом убийстве в казанской гимназии, признался РИА Новости, что до сих пор не видел подзащитного и не общался с ним.Услуги Александра Гиляжева оплачивает государство, к этому процессу его привлекли в связи с тем и, что сам Галявиев и его семья на данный момент не нанимали адвоката за плату. По крайней мере, об этом не сообщалось.В такой ситуации, он уточнил, апелляцию защита подавать не будет. Гиляжев добавил, что не знает, действительно ли его подзащитный отказался от еды (об этом писали СМИ).Впервые пообщаться с подзащитным Гиляжев планирует в ходе сегодняшнего заседания суда, на котором будет решаться, будет ли молодой человек помещен в СИЗО на время следствия. При этом адвокат оговорился: "Он, может быть, и разговаривать не захочет, и такое может быть".Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".По данным СК РФ, Галявиев на учетах у врачей не состоял, однако неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.

https://ria.ru/20210512/perelet-1732004792.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия