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https://ria.ru/20210512/kazan-1732006586.html
Адвокат Галявиева признался, что до сих пор не видел подзащитного
Адвокат Галявиева признался, что до сих пор не видел подзащитного
Адвокат Ильназа Галявиева, подозреваемого по делу о массовом убийстве в казанской гимназии, признался РИА Новости, что до сих пор не видел подзащитного и не... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:10
2021-05-12T18:10
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Адвокат Ильназа Галявиева, подозреваемого по делу о массовом убийстве в казанской гимназии, признался РИА Новости, что до сих пор не видел подзащитного и не общался с ним.Услуги Александра Гиляжева оплачивает государство, к этому процессу его привлекли в связи с тем и, что сам Галявиев и его семья на данный момент не нанимали адвоката за плату. По крайней мере, об этом не сообщалось.В такой ситуации, он уточнил, апелляцию защита подавать не будет. Гиляжев добавил, что не знает, действительно ли его подзащитный отказался от еды (об этом писали СМИ).Впервые пообщаться с подзащитным Гиляжев планирует в ходе сегодняшнего заседания суда, на котором будет решаться, будет ли молодой человек помещен в СИЗО на время следствия. При этом адвокат оговорился: "Он, может быть, и разговаривать не захочет, и такое может быть".Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".По данным СК РФ, Галявиев на учетах у врачей не состоял, однако неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия

Адвокат Галявиева признался, что до сих пор не видел подзащитного

18:10 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемому в стрельбе в школе Казани
Избрание меры пресечения подозреваемому в стрельбе в школе Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Адвокат Ильназа Галявиева, подозреваемого по делу о массовом убийстве в казанской гимназии, признался РИА Новости, что до сих пор не видел подзащитного и не общался с ним.
Услуги Александра Гиляжева оплачивает государство, к этому процессу его привлекли в связи с тем и, что сам Галявиев и его семья на данный момент не нанимали адвоката за плату. По крайней мере, об этом не сообщалось.
По словам защитника, он не знает позицию своего клиента и по поводу меры пресечения: "Мне нужно услышать его позицию, может быть, он захочет арест".
В такой ситуации, он уточнил, апелляцию защита подавать не будет. Гиляжев добавил, что не знает, действительно ли его подзащитный отказался от еды (об этом писали СМИ).
Впервые пообщаться с подзащитным Гиляжев планирует в ходе сегодняшнего заседания суда, на котором будет решаться, будет ли молодой человек помещен в СИЗО на время следствия. При этом адвокат оговорился: "Он, может быть, и разговаривать не захочет, и такое может быть".
Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.
Сотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 18:05
Мурашко рассказал о состоянии перевезенных в Москву пациентов из Казани
Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".
По данным СК РФ, Галявиев на учетах у врачей не состоял, однако неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.
Большая беда. Стрельба в школе в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

Стрельба у школы в Казани
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

Стрельба у школы в Казани
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

Стрельба у школы в Казани
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

Люди у школы в Казани, где произошла стрельба
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

Стрельба у школы в Казани
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С эвакуированными работают психологи.

Сотрудники медико-психологической службы у школы в Казани, где произошла стрельба
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

Стрельба у школы в Казани
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Стрельба у школы в Казани
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов у школы в Казани, где произошла стрельба
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

Стрельба в школе в Казани
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

Стрельба у школы в Казани
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

Стрельба у школы в Казани
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
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