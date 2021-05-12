https://ria.ru/20210512/kazan-1731941711.html

"У нас тут террорист": ученица рассказала о нападении на школу в Казани

"У нас тут террорист": ученица рассказала о нападении на школу в Казани

Ученица казанской школы № 175 рассказала телеканалу "360", как вместе с одноклассниками спасалась во время нападения на учебное заведение. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:39

2021-05-12T13:39

2021-05-12T16:09

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ученица казанской школы № 175 рассказала телеканалу "360", как вместе с одноклассниками спасалась во время нападения на учебное заведение.По ее словам, они успели спрятаться под парты, однако никто поначалу не понял, что в здании находится вооруженный человек. Дети решили, что это проверка."Перед тем как он зашел, по громкой связи сказали прятаться. Мы все встали, напряглись. Мы искали ключи, чтобы закрыть кабинет. Но не успели и просто нагнулись кто куда", — объяснила девочка. Стрелявший ранил преподавательницу сразу, как только вошел в класс. Когда он ненадолго вышел в коридор, ученики начали звонить близким.Все погибшие дети оказались одноклассниками ее дочери.Трагедия в казанской школеНакануне студент местного колледжа19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175. Стрелявшего задержали: выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Семь детей и двое взрослых погибли, а еще 23 человека пострадали.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родные хоронят погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.

https://ria.ru/20210512/strelba-1731927906.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия