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"У нас тут террорист": ученица рассказала о нападении на школу в Казани
"У нас тут террорист": ученица рассказала о нападении на школу в Казани
Ученица казанской школы № 175 рассказала телеканалу "360", как вместе с одноклассниками спасалась во время нападения на учебное заведение. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:39
2021-05-12T16:09
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ученица казанской школы № 175 рассказала телеканалу "360", как вместе с одноклассниками спасалась во время нападения на учебное заведение.По ее словам, они успели спрятаться под парты, однако никто поначалу не понял, что в здании находится вооруженный человек. Дети решили, что это проверка."Перед тем как он зашел, по громкой связи сказали прятаться. Мы все встали, напряглись. Мы искали ключи, чтобы закрыть кабинет. Но не успели и просто нагнулись кто куда", — объяснила девочка. Стрелявший ранил преподавательницу сразу, как только вошел в класс. Когда он ненадолго вышел в коридор, ученики начали звонить близким.Все погибшие дети оказались одноклассниками ее дочери.Трагедия в казанской школеНакануне студент местного колледжа19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175. Стрелявшего задержали: выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Семь детей и двое взрослых погибли, а еще 23 человека пострадали.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родные хоронят погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

"У нас тут террорист": ученица рассказала о нападении на школу в Казани

13:39 12.05.2021 (обновлено: 16:09 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба у школы в Казани
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ученица казанской школы № 175 рассказала телеканалу "360", как вместе с одноклассниками спасалась во время нападения на учебное заведение.
По ее словам, они успели спрятаться под парты, однако никто поначалу не понял, что в здании находится вооруженный человек. Дети решили, что это проверка.
"Перед тем как он зашел, по громкой связи сказали прятаться. Мы все встали, напряглись. Мы искали ключи, чтобы закрыть кабинет. Но не успели и просто нагнулись кто куда", — объяснила девочка.
Стрелявший ранил преподавательницу сразу, как только вошел в класс. Когда он ненадолго вышел в коридор, ученики начали звонить близким.
"Она мне позвонила. Сказала: "Вызови полицию, мама. У нас тут террорист", — вспоминает мать девочки.
Все погибшие дети оказались одноклассниками ее дочери.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Похороны прошли еще в нескольких местах.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

Билборд на здании в день траура в Казани
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк

Трагедия в казанской школе

Накануне студент местного колледжа19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175. Стрелявшего задержали: выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Семь детей и двое взрослых погибли, а еще 23 человека пострадали.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Сегодня в Татарстане день траура, родные хоронят погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12:40
В Татарстане простились с учительницей, спасшей школьников при стрельбе
 
Стрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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