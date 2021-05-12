https://ria.ru/20210512/kazan-1731941711.html
"У нас тут террорист": ученица рассказала о нападении на школу в Казани
"У нас тут террорист": ученица рассказала о нападении на школу в Казани
Ученица казанской школы № 175 рассказала телеканалу "360", как вместе с одноклассниками спасалась во время нападения на учебное заведение. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:39
2021-05-12T13:39
2021-05-12T16:09
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ученица казанской школы № 175 рассказала телеканалу "360", как вместе с одноклассниками спасалась во время нападения на учебное заведение.По ее словам, они успели спрятаться под парты, однако никто поначалу не понял, что в здании находится вооруженный человек. Дети решили, что это проверка."Перед тем как он зашел, по громкой связи сказали прятаться. Мы все встали, напряглись. Мы искали ключи, чтобы закрыть кабинет. Но не успели и просто нагнулись кто куда", — объяснила девочка. Стрелявший ранил преподавательницу сразу, как только вошел в класс. Когда он ненадолго вышел в коридор, ученики начали звонить близким.Все погибшие дети оказались одноклассниками ее дочери.Трагедия в казанской школеНакануне студент местного колледжа19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175. Стрелявшего задержали: выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Семь детей и двое взрослых погибли, а еще 23 человека пострадали.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родные хоронят погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Ученица казанской школы
№ 175 рассказала телеканалу "360"
, как вместе с одноклассниками спасалась во время нападения на учебное заведение.
По ее словам, они успели спрятаться под парты, однако никто поначалу не понял, что в здании находится вооруженный человек. Дети решили, что это проверка.
"Перед тем как он зашел, по громкой связи сказали прятаться. Мы все встали, напряглись. Мы искали ключи, чтобы закрыть кабинет. Но не успели и просто нагнулись кто куда", — объяснила девочка.
Стрелявший ранил преподавательницу сразу, как только вошел в класс. Когда он ненадолго вышел в коридор, ученики начали звонить близким.
"Она мне позвонила. Сказала: "Вызови полицию, мама. У нас тут террорист", — вспоминает мать девочки.
Все погибшие дети оказались одноклассниками ее дочери.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани
1 из 10
Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.
2 из 10
После церемонии погребения люди не спешили уходить.
3 из 10
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.
4 из 10
Похороны прошли еще в нескольких местах.
5 из 10
Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.
6 из 10
Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.
7 из 10
Трагедия в Казани произошла 11 мая.
8 из 10
Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.
9 из 10
Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.
10 из 10
На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.
1 из 10
Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.
2 из 10
После церемонии погребения люди не спешили уходить.
3 из 10
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.
4 из 10
Похороны прошли еще в нескольких местах.
5 из 10
Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.
6 из 10
Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.
7 из 10
Трагедия в Казани произошла 11 мая.
8 из 10
Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.
9 из 10
Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.
10 из 10
На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.
Трагедия в казанской школе
Накануне студент местного колледжа19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175. Стрелявшего задержали: выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Семь детей и двое взрослых погибли, а еще 23 человека пострадали.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Сегодня в Татарстане
день траура, родные хоронят погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.