https://ria.ru/20210512/kazan-1731894505.html
Число пострадавших при стрельбе в казанской школе достигло 23
Число пострадавших при стрельбе в казанской школе достигло 23
В казанских больницах после стрельбы в школе находятся 20 детей и трое взрослых, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:26
2021-05-12T10:26
2021-05-12T12:14
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. В казанских больницах после стрельбы в школе находятся 20 детей и трое взрослых, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева."На утро состояние всех стабильное, есть те, у кого состояние тяжелое", — рассказала она.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, погибли девять человек. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Сегодня в Татарстане день траура, родные хоронят погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
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Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани
В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура.
2021-05-12T10:26
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стрельба в школе в казани, казань, происшествия