https://ria.ru/20210512/kazan-1731894505.html

Число пострадавших при стрельбе в казанской школе достигло 23

Число пострадавших при стрельбе в казанской школе достигло 23

В казанских больницах после стрельбы в школе находятся 20 детей и трое взрослых, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:26

2021-05-12T10:26

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стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. В казанских больницах после стрельбы в школе находятся 20 детей и трое взрослых, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева."На утро состояние всех стабильное, есть те, у кого состояние тяжелое", — рассказала она.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, погибли девять человек. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Сегодня в Татарстане день траура, родные хоронят погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.

https://ria.ru/20210512/strelba-1731875841.html

казань

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2021

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Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура. 2021-05-12T10:26 true PT4M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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стрельба в школе в казани, казань, происшествия