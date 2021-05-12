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Число пострадавших при стрельбе в казанской школе достигло 23
Число пострадавших при стрельбе в казанской школе достигло 23
В казанских больницах после стрельбы в школе находятся 20 детей и трое взрослых, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:26
2021-05-12T12:14
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. В казанских больницах после стрельбы в школе находятся 20 детей и трое взрослых, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева."На утро состояние всех стабильное, есть те, у кого состояние тяжелое", — рассказала она.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, погибли девять человек. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Сегодня в Татарстане день траура, родные хоронят погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
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Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани
В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура.
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стрельба в школе в казани, казань, происшествия

Число пострадавших при стрельбе в казанской школе достигло 23

10:26 12.05.2021 (обновлено: 12:14 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРеспубликанская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии
Республиканская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. В казанских больницах после стрельбы в школе находятся 20 детей и трое взрослых, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
"На утро состояние всех стабильное, есть те, у кого состояние тяжелое", — рассказала она.
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 06:28
В Казани рассказали, как предотвратить трагедии в школах
Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, погибли девять человек. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Сегодня в Татарстане день траура, родные хоронят погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
 
Стрельба в школе в КазаниКазаньПроисшествия
 
 
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