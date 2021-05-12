https://ria.ru/20210512/karadzhich-1732001451.html

Караджича переведут в британскую тюрьму

Караджича переведут в британскую тюрьму

Осужденного за военные преступления и геноцид в Сребренице бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича переведут в британскую тюрьму, заявил глава... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:50

2021-05-12T17:50

2021-05-12T18:31

россия

доминик рааб

радован караджич

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ЛОНДОН, 12 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Осужденного за военные преступления и геноцид в Сребренице бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича переведут в британскую тюрьму, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Решение оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляцию бывшего лидера боснийских сербов отклонили."Караджич является одним из тех, кто был признан виновным в геноциде. Он несет ответственность за уничтожение мужчин, женщин и детей, за геноцид в Сребренице, он способствовал осаде Сараево, сопровождаемой безжалостными атаками на гражданское население. Мы должны гордиться тем, что Британия обеспечила его арест и тюремное заключение. Мы 30 лет поддерживали свершение правосудия и преследование его за эти преступления. <...> Великобритания согласилась на перемещение Караджича в британскую тюрьму для отбывания оставшегося срока", — говорится в заявлении Рааба.В июле 1995 года, после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8,1 тысячи человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, предложенный Великобританией в соавторстве с США, признающий события в Сребренице геноцидом и осуждающий военные преступления и преступления против человечности в ходе конфликта. По словам бывшего тогда постпредом России при ООН (2006-2017) Виталия Чуркина, принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, притом что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.

https://ria.ru/20200711/1574100594.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190323/1552006727.html

россия

сша

сараево

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россия, доминик рааб, радован караджич, виталий чуркин, оон, сша, сараево, в мире