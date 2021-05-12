Караджича переведут в британскую тюрьму
17:50 12.05.2021 (обновлено: 18:31 12.05.2021)
© AP Photo / ICTY, PoolЭкс-президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич во время суда Международного трибунала в Гааге. 24 марта 2016
© AP Photo / ICTY, Pool
ЛОНДОН, 12 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Осужденного за военные преступления и геноцид в Сребренице бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича переведут в британскую тюрьму, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Решение оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляцию бывшего лидера боснийских сербов отклонили.
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"Караджич является одним из тех, кто был признан виновным в геноциде. Он несет ответственность за уничтожение мужчин, женщин и детей, за геноцид в Сребренице, он способствовал осаде Сараево, сопровождаемой безжалостными атаками на гражданское население. Мы должны гордиться тем, что Британия обеспечила его арест и тюремное заключение. Мы 30 лет поддерживали свершение правосудия и преследование его за эти преступления. <...> Великобритания согласилась на перемещение Караджича в британскую тюрьму для отбывания оставшегося срока", — говорится в заявлении Рааба.
В июле 1995 года, после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8,1 тысячи человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.
В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, предложенный Великобританией в соавторстве с США, признающий события в Сребренице геноцидом и осуждающий военные преступления и преступления против человечности в ходе конфликта. По словам бывшего тогда постпредом России при ООН (2006-2017) Виталия Чуркина, принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, притом что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.
23 марта 2019, 14:00АвторыОтвет Караджича: "Сербы победили, сербы свободны"Вынося Караджичу пожизненный приговор, Гаага посылает Москве очередной сигнал: пощады, в случае чего, не ждите. Этот очевидный месседж просто лежит на поверхности. Россия его, разумеется, услышала и сделала выводы. Теперь дело за Белградом.