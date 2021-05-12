https://ria.ru/20210512/kanao-1732047236.html

В Киеве несколько десятков человек пришли к телеканалу "Наш"

В Киеве несколько десятков человек пришли к телеканалу "Наш"

Несколько десятков человек пришли к телеканалу "Наш" в Киеве, они не озвучивают никаких требований. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T23:08

2021-05-12T23:08

2021-05-12T23:08

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КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Несколько десятков человек пришли к телеканалу "Наш" в Киеве, они не озвучивают никаких требований."Под телеканалом "Наш" собираются люди. Информация выясняется", - сообщается под трансляцией с места событий в YouTube телеканала.Люди не выкрикивают никаких лозунгов, не держат плакатов и не озвучивают требований.На месте порядок обеспечивают правоохранители.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/ukraina-1595971723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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