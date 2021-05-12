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В Киеве несколько десятков человек пришли к телеканалу "Наш"
В Киеве несколько десятков человек пришли к телеканалу "Наш"
Несколько десятков человек пришли к телеканалу "Наш" в Киеве, они не озвучивают никаких требований. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T23:08
2021-05-12T23:08
2021-05-12T23:08
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КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Несколько десятков человек пришли к телеканалу "Наш" в Киеве, они не озвучивают никаких требований."Под телеканалом "Наш" собираются люди. Информация выясняется", - сообщается под трансляцией с места событий в YouTube телеканала.Люди не выкрикивают никаких лозунгов, не держат плакатов и не озвучивают требований.На месте порядок обеспечивают правоохранители.
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