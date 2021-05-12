https://ria.ru/20210512/jolie-1731765309.html
Анджелина Джоли раскрыла подробности своей личной жизни
Анджелина Джоли раскрыла подробности своей личной жизни
Актриса Анджелина Джоли в интервью изданию E! News Daily Pop рассказала, что происходит в ее личной жизни после расставания с Брэдом Питтом. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T00:37
2021-05-12T00:37
2021-05-12T00:37
отношения
брэд питт (уильям бредли)
анджелина джоли (войт)
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152671/81/1526718159_0:0:6720:3780_1920x0_80_0_0_ed5cc57ed33d75b8400e44e43a171547.jpg
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Актриса Анджелина Джоли в интервью изданию E! News Daily Pop рассказала, что происходит в ее личной жизни после расставания с Брэдом Питтом.Их разрыв произошел в 2016 году. С тех пор актриса не вступала в другие отношения. Во всяком случае, публично она об этом нигде не рассказывала, да и папарацци не замечали ее на улицах с новым избранником.Сейчас Джоли подтвердила, что все эти годы находится в статусе "свободна", и даже объяснила, почему.Рассказала Джоли и об отношениях с детьми: тремя приемными и тремя родными, которые появились на свет в союзе с Брэдом Питтом.По словам актрисы, они не просто близкие друг другу люди, а настоящая "команда", с которой ей очень повезло.
https://ria.ru/20210422/jolie-1729343490.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152671/81/1526718159_0:0:5974:4480_1920x0_80_0_0_640d580a90315e1facd3d04d853f3856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отношения, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости.
Актриса Анджелина Джоли в интервью изданию E! News Daily Pop рассказала
, что происходит в ее личной жизни после расставания с Брэдом Питтом.
Их разрыв произошел в 2016 году. С тех пор актриса не вступала в другие отношения. Во всяком случае, публично она об этом нигде не рассказывала, да и папарацци не замечали ее на улицах с новым избранником.
Сейчас Джоли подтвердила, что все эти годы находится в статусе "свободна", и даже объяснила, почему.
"Наверное, у меня просто очень длинный список с разными "нет", — с иронией отметила актриса. — Я уже долгое время одна".
Рассказала Джоли и об отношениях с детьми: тремя приемными и тремя родными, которые появились на свет в союзе с Брэдом Питтом.
По словам актрисы, они не просто близкие друг другу люди, а настоящая "команда", с которой ей очень повезло.
"У меня шестеро очень способных детей, — отметила она. — Конечно, когда я просыпаюсь, то должна убедиться, что они физически и морально чувствуют себя хорошо. Но, честно говоря, несколько лет назад все изменилось, и уже они думают о том, чтобы с их мамой было все в порядке", — рассказала Джоли.