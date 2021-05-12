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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210512/jolie-1731765309.html
Анджелина Джоли раскрыла подробности своей личной жизни
Анджелина Джоли раскрыла подробности своей личной жизни
Актриса Анджелина Джоли в интервью изданию E! News Daily Pop рассказала, что происходит в ее личной жизни после расставания с Брэдом Питтом. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T00:37
2021-05-12T00:37
отношения
брэд питт (уильям бредли)
анджелина джоли (войт)
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Актриса Анджелина Джоли в интервью изданию E! News Daily Pop рассказала, что происходит в ее личной жизни после расставания с Брэдом Питтом.Их разрыв произошел в 2016 году. С тех пор актриса не вступала в другие отношения. Во всяком случае, публично она об этом нигде не рассказывала, да и папарацци не замечали ее на улицах с новым избранником.Сейчас Джоли подтвердила, что все эти годы находится в статусе "свободна", и даже объяснила, почему.Рассказала Джоли и об отношениях с детьми: тремя приемными и тремя родными, которые появились на свет в союзе с Брэдом Питтом.По словам актрисы, они не просто близкие друг другу люди, а настоящая "команда", с которой ей очень повезло.
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отношения, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Анджелина Джоли раскрыла подробности своей личной жизни

00:37 12.05.2021
 
© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerАмериканская актриса Анджелина Джоли
Американская актриса Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Актриса Анджелина Джоли в интервью изданию E! News Daily Pop рассказала, что происходит в ее личной жизни после расставания с Брэдом Питтом.
Их разрыв произошел в 2016 году. С тех пор актриса не вступала в другие отношения. Во всяком случае, публично она об этом нигде не рассказывала, да и папарацци не замечали ее на улицах с новым избранником.
Сейчас Джоли подтвердила, что все эти годы находится в статусе "свободна", и даже объяснила, почему.

"Наверное, у меня просто очень длинный список с разными "нет", — с иронией отметила актриса. — Я уже долгое время одна".

Рассказала Джоли и об отношениях с детьми: тремя приемными и тремя родными, которые появились на свет в союзе с Брэдом Питтом.
По словам актрисы, они не просто близкие друг другу люди, а настоящая "команда", с которой ей очень повезло.

"У меня шестеро очень способных детей, — отметила она. — Конечно, когда я просыпаюсь, то должна убедиться, что они физически и морально чувствуют себя хорошо. Но, честно говоря, несколько лет назад все изменилось, и уже они думают о том, чтобы с их мамой было все в порядке", — рассказала Джоли.

Американская актриса Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 00:51Культура
Джоли признала, что проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру

 
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