https://ria.ru/20210512/jolie-1731765309.html

Анджелина Джоли раскрыла подробности своей личной жизни

Анджелина Джоли раскрыла подробности своей личной жизни

Актриса Анджелина Джоли в интервью изданию E! News Daily Pop рассказала, что происходит в ее личной жизни после расставания с Брэдом Питтом. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T00:37

2021-05-12T00:37

2021-05-12T00:37

отношения

брэд питт (уильям бредли)

анджелина джоли (войт)

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Актриса Анджелина Джоли в интервью изданию E! News Daily Pop рассказала, что происходит в ее личной жизни после расставания с Брэдом Питтом.Их разрыв произошел в 2016 году. С тех пор актриса не вступала в другие отношения. Во всяком случае, публично она об этом нигде не рассказывала, да и папарацци не замечали ее на улицах с новым избранником.Сейчас Джоли подтвердила, что все эти годы находится в статусе "свободна", и даже объяснила, почему.Рассказала Джоли и об отношениях с детьми: тремя приемными и тремя родными, которые появились на свет в союзе с Брэдом Питтом.По словам актрисы, они не просто близкие друг другу люди, а настоящая "команда", с которой ей очень повезло.

https://ria.ru/20210422/jolie-1729343490.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отношения, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), шоу-бизнес, знаменитости, звезды