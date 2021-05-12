https://ria.ru/20210512/izrail-1732024250.html

МИД Израиля назвал обстрелы ХАМАС запланированной террористической атакой

МИД Израиля назвал обстрелы ХАМАС запланированной террористической атакой

Израиль подвергся запланированной террористической атаке движения ХАМАС, заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:30

2021-05-12T19:30

2021-05-12T19:30

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

мид израиля‎

хамас

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Израиль подвергся запланированной террористической атаке движения ХАМАС, заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 56 человек.

https://ria.ru/20210512/izrail-1731954794.html

восточный иерусалим

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, мид израиля‎, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире