https://ria.ru/20210512/izrail-1732023815.html

Сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля

Сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Тель-Авивском и Центральном округах, называемых вместе Гуш-Дан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:28

2021-05-12T19:28

2021-05-12T22:06

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

восточный иерусалим

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Тель-Авивском и Центральном округах, называемых вместе Гуш-Дан, сообщает пресс-служба армии.Также сирены сработали на юге - в Ашкелоне и на местности, прилегающей к сектору Газа.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 56 человек.

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восточный иерусалим

израиль

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Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО «Железный купол». 11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Сообщения о раненых и погибших продолжают поступать. 2021-05-12T19:28 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, восточный иерусалим, в мире, израиль