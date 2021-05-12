В Израиле два человека погибли после попадания снаряда в автомобиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Двое из трех раненых при попадании противотанкового снаряда, запущенного из сектора Газа в израильский автомобиль, скончались, сообщил директор Службы скорой помощи Маген Давид Адом Эли Бин в Twitter.Ранее медики сообщили, что три человека получили ранения при обстреле из сектора Газа, для эвакуации раненых в больницу Барзилай был задействован вертолет."Двое израильтян были смертельно ранены и еще один пострадал при запуске противотанкового снаряда из северной части сектора Газа в сторону Израиля. Военное крыло ХАМАС ответственно за обстрел", - написал глава Маген Давид Адом.Ранее армия Израиля сообщила о том, что израильская территория дважды была обстреляна противотанковыми снарядами из сектора Газа. Позже военные уточнили, что по израильскому автомобилю был запущен один снаряд.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Двое из трех раненых при попадании противотанкового снаряда, запущенного из сектора Газа в израильский автомобиль, скончались, сообщил директор Службы скорой помощи Маген Давид Адом Эли Бин в Twitter.
Ранее медики сообщили, что три человека получили ранения при обстреле из сектора Газа, для эвакуации раненых в больницу Барзилай был задействован вертолет.
"Двое израильтян были смертельно ранены и еще один пострадал при запуске противотанкового снаряда из северной части сектора Газа в сторону Израиля. Военное крыло ХАМАС ответственно за обстрел", - написал глава Маген Давид Адом.
Ранее армия Израиля сообщила о том, что израильская территория дважды была обстреляна противотанковыми снарядами из сектора Газа. Позже военные уточнили, что по израильскому автомобилю был запущен один снаряд.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
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