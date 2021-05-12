https://ria.ru/20210512/izrail-1731881808.html

При обстреле Израиля из сектора Газа погибла уроженка Индии

При обстреле Израиля из сектора Газа погибла уроженка Индии

Уроженка Индии Соумия Сантош погибла в результате обстрела Израиля из сектора Газа, сообщил государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T08:46

2021-05-12T08:46

2021-05-12T15:33

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ашкелон

мид израиля‎

иерусалим

тель-авив

израиль

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Уроженка Индии Соумия Сантош погибла в результате обстрела Израиля из сектора Газа, сообщил государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран."Поговорил с семьей госпожи Соумии Сантош, чтобы выразить мои глубокие соболезнования в связи с ее трагической кончиной во время сегодняшних ракетных обстрелов из Газы. Гарантировал всю возможную помощь", - написал Муралидхаран в Twitter.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены. МИД Израиля информировал о двух израильтянах, погибших при ракетных обстрелах из Газы по югу страны. Позднее сообщалось, что при обстрелах из сектора Газа убит один человек в городе Ришон Ле-Цион близ Тель-Авива, также три человека получили ранения при обстреле израильского города Холон близ Тель-Авива. В ночь на среду два израильтянина получили тяжелые ранения в результате взрыва ракеты, выпущенной из сектора Газа, которая попала в дом в городе Лод к востоку от Тель-Авива."Мы осудили эти нападения и насилие в Иерусалиме и настоятельно призвали обе стороны проявлять сдержанность", - отметил Муралидхаран.Как сообщил член конгресса штата Керала Роши Августин, погибшая была родом из Кералы и проживала в городе Ашкелон.Гибель гражданки Индии подтвердил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд."Женщина, которая погибла вчера при ракетной атаке на Ашкелон, была иностранной рабочей из Индии и работала в качестве сиделки", - сообщил Розенфельд.

https://ria.ru/20210512/izrail-1731878898.html

https://ria.ru/20210512/aviaudary-1731871329.html

ашкелон

иерусалим

тель-авив

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашкелон, мид израиля‎, иерусалим, тель-авив, израиль, в мире