https://ria.ru/20210512/ispaniya-1731995905.html

В Испании рассказали, от чего зависит решение о въезде туристов из России

В Испании рассказали, от чего зависит решение о въезде туристов из России

Решение о въезде туристов из России в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые связаны с уровнем распространения коронавируса COVID-19, заявила министр... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:25

2021-05-12T17:25

2021-05-12T17:33

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МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Решение о въезде туристов из России в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые связаны с уровнем распространения коронавируса COVID-19, заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото."К России будет применяться рекомендация 912 (о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения, принята Советом ЕС 30 июня 2020 года – Прим. ред.). Если она будет соответствовать критериям этой рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, российские туристы смогут приехать в Испанию", — заявила Рейес Марото на пресс-конференции. При этом, по ее мнению, скорее всего для вхождения в новый "белый список" стран, которым разрешат въезд в страны ЕС, будет установлен уровень заражений выше 25 за две недели на сто тысяч населения, который действует сейчас. Кроме того, планируется разрешать въезд в ЕС путешественникам из определенных стран, которые были привиты, и сейчас "рабочая группа обсуждает, какие вакцины будут разрешены".По ее словам, 20 мая на Совете министров торговли ЕС будут вновь пересмотрены рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, для стран, не входящих в Европейский Союз. Министр заявила, что это касается США, Латинской Америки, Азии и остальных государств, в том числе России. "Если она будет выполнять параметры, которые будут установлены в этой новой резолюции, тогда (россияне – Прим. ред.) смогут приехать так же, как граждане из других частей мира", — добавила министр.

https://ria.ru/20210510/italiya-1730489199.html

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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, испания