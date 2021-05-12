https://ria.ru/20210512/ispaniya-1731995905.html
В Испании рассказали, от чего зависит решение о въезде туристов из России
В Испании рассказали, от чего зависит решение о въезде туристов из России
Решение о въезде туристов из России в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые связаны с уровнем распространения коронавируса COVID-19, заявила министр... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:25
2021-05-12T17:25
2021-05-12T17:33
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152910/32/1529103250_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_7c753db8f3e03395bf334678a8ec6107.jpg
МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Решение о въезде туристов из России в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые связаны с уровнем распространения коронавируса COVID-19, заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото."К России будет применяться рекомендация 912 (о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения, принята Советом ЕС 30 июня 2020 года – Прим. ред.). Если она будет соответствовать критериям этой рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, российские туристы смогут приехать в Испанию", — заявила Рейес Марото на пресс-конференции. При этом, по ее мнению, скорее всего для вхождения в новый "белый список" стран, которым разрешат въезд в страны ЕС, будет установлен уровень заражений выше 25 за две недели на сто тысяч населения, который действует сейчас. Кроме того, планируется разрешать въезд в ЕС путешественникам из определенных стран, которые были привиты, и сейчас "рабочая группа обсуждает, какие вакцины будут разрешены".По ее словам, 20 мая на Совете министров торговли ЕС будут вновь пересмотрены рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, для стран, не входящих в Европейский Союз. Министр заявила, что это касается США, Латинской Америки, Азии и остальных государств, в том числе России. "Если она будет выполнять параметры, которые будут установлены в этой новой резолюции, тогда (россияне – Прим. ред.) смогут приехать так же, как граждане из других частей мира", — добавила министр.
https://ria.ru/20210510/italiya-1730489199.html
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152910/32/1529103250_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_7bfdd5ae6d433e6a63e1d6344ec50dbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, испания
МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Решение о въезде туристов из России в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые связаны с уровнем распространения коронавируса COVID-19, заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото.
"К России будет применяться рекомендация 912 (о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения, принята Советом ЕС 30 июня 2020 года – Прим. ред.). Если она будет соответствовать критериям этой рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, российские туристы смогут приехать в Испанию", — заявила Рейес Марото на пресс-конференции.
При этом, по ее мнению, скорее всего для вхождения в новый "белый список" стран, которым разрешат въезд в страны ЕС, будет установлен уровень заражений выше 25 за две недели на сто тысяч населения, который действует сейчас. Кроме того, планируется разрешать въезд в ЕС путешественникам из определенных стран, которые были привиты, и сейчас "рабочая группа обсуждает, какие вакцины будут разрешены".
По ее словам, 20 мая на Совете министров торговли ЕС будут вновь пересмотрены рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, для стран, не входящих в Европейский Союз. Министр заявила, что это касается США, Латинской Америки, Азии и остальных государств, в том числе России. "Если она будет выполнять параметры, которые будут установлены в этой новой резолюции, тогда (россияне – Прим. ред.) смогут приехать так же, как граждане из других частей мира", — добавила министр.