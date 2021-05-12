Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/internet-1731907736.html
Мишустин призвал обеспечить интернетом каждый населенный пункт
Мишустин призвал обеспечить интернетом каждый населенный пункт
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить интернетом и связью каждый населенный пункт, все больницы, поликлиники и школы. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:22
2021-05-12T11:22
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731900636_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_85adcc5dd5bcbb8966a3df8c4388ba08.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить интернетом и связью каждый населенный пункт, все больницы, поликлиники и школы."Наряду с глобальными вопросами надо решить и не менее важные задачи. Обеспечить интернетом и связью каждый населенный пункт – все больницы, поликлиники и школы. Надо понимать, что сегодня доступ к интернету так же необходим, как отопление или свет", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.Он напомнил, что в прошлом году к Сети были подключены свыше 23 тысяч объектов, в том числе фельдшерско-акушерские пункты и школы в отдаленных районах."Все социально значимые объекты получат доступ в интернет до конца этого года. Кроме того, в этом году мы завершим подключение всех небольших населенных пунктов, где проживают от двухсот пятидесяти до пятисот человек. Широкополосным интернетом уже пользуются жители более двенадцати тысяч таких поселений", - добавил глава правительства.
https://ria.ru/20210511/anonimnost-1731847672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731900636_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_efa523446bcdc5e0426dbed1f8f89055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин призвал обеспечить интернетом каждый населенный пункт

11:22 12.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить интернетом и связью каждый населенный пункт, все больницы, поликлиники и школы.
"Наряду с глобальными вопросами надо решить и не менее важные задачи. Обеспечить интернетом и связью каждый населенный пункт – все больницы, поликлиники и школы. Надо понимать, что сегодня доступ к интернету так же необходим, как отопление или свет", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
Он напомнил, что в прошлом году к Сети были подключены свыше 23 тысяч объектов, в том числе фельдшерско-акушерские пункты и школы в отдаленных районах.
"Все социально значимые объекты получат доступ в интернет до конца этого года. Кроме того, в этом году мы завершим подключение всех небольших населенных пунктов, где проживают от двухсот пятидесяти до пятисот человек. Широкополосным интернетом уже пользуются жители более двенадцати тысяч таких поселений", - добавил глава правительства.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 20:22
Володин предложил ограничить анонимность в интернете
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
01:22В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не шутит о президенте
01:19Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков
01:14В Госдуме хотят внести изменения в закон "О защите прав потребителей"
01:11Назван самый опасный обман в автосервисах
01:10Colonial Pipeline начинает процесс перезапуска трубопровода в США
01:09Российский космический ядерный буксир можно использовать в военных целях
Лента новостейМолния