https://ria.ru/20210512/internet-1731907736.html

Мишустин призвал обеспечить интернетом каждый населенный пункт

Мишустин призвал обеспечить интернетом каждый населенный пункт

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить интернетом и связью каждый населенный пункт, все больницы, поликлиники и школы. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:22

2021-05-12T11:22

2021-05-12T11:22

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить интернетом и связью каждый населенный пункт, все больницы, поликлиники и школы."Наряду с глобальными вопросами надо решить и не менее важные задачи. Обеспечить интернетом и связью каждый населенный пункт – все больницы, поликлиники и школы. Надо понимать, что сегодня доступ к интернету так же необходим, как отопление или свет", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.Он напомнил, что в прошлом году к Сети были подключены свыше 23 тысяч объектов, в том числе фельдшерско-акушерские пункты и школы в отдаленных районах."Все социально значимые объекты получат доступ в интернет до конца этого года. Кроме того, в этом году мы завершим подключение всех небольших населенных пунктов, где проживают от двухсот пятидесяти до пятисот человек. Широкополосным интернетом уже пользуются жители более двенадцати тысяч таких поселений", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20210511/anonimnost-1731847672.html

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2021

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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество