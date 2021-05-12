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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210512/interfeys-1732003140.html
Создан интерфейс для набора текста силой мысли
Создан интерфейс для набора текста силой мысли
Американские ученые создали интерфейс "мозг-компьютер", который позволяет превращать мысленное движение руки с ручкой в текст на экране. Скорость набора при... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:00
2021-05-12T18:00
наука
нейробиология
здоровье
стэнфордский университет
сша
технологии
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские ученые создали интерфейс "мозг-компьютер", который позволяет превращать мысленное движение руки с ручкой в текст на экране. Скорость набора при таком методе составляет 90 символов в минуту, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд для бесконтактного набора текста путем визуального выбора символов на виртуальной клавиатуре. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Люди, потерявшие возможность двигаться и говорить в результате травм, тяжелых заболеваний или инсульта, тем не менее продолжают мысленно совершать привычные движения. Исходя из этого, инженеры и нейрохирурги из Стэнфордского университета вместе с коллегами из других институтов создали комплексную систему, состоящую из интерфейса "мозг-компьютер" (BCI) и программного обеспечения к нему, возвращающую таким людям возможность общения."Мы знаем, что мозг сохраняет способность представлять точные движения в течение десятилетий после того, как тело утратило способность выполнять их, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи Фрэнка Уиллетта (Francis Willett), научного сотрудника Медицинского института Говарда Хьюза Стэнфордского университета. — Теперь мы узнали, что сложные запланированные движения, включающие искривленные траектории, такие как почерк, могут быть легче и быстрее интерпретированы алгоритмами искусственного интеллекта, чем более простые движения, такие как перемещение курсора".С помощью миниатюрных датчиков, имплантированных в мозг, авторам впервые удалось расшифровать активность мозга, связанную с попытками писать буквы от руки. Ранее все разработки в этом направлении шли по пути создания программного обеспечения, отслеживающего мысленные движения курсора мыши и выбора символов.Стэнфордские ученые пошли по другому пути — они решили дешифрировать мысленный "почерк", и этот путь оказался более эффективным. Если раньше рекорд скорости "набора" составлял 40 символами в минуту, то сейчас участник исследования — 65-летний мужчина, парализованный от шеи до низа тела в результате травмы спинного мозга — набирал 90 символов в минуту. По словам исследователей, это примерно та же скорость, с которой вводят текст на экране смартфона люди его возраста.Два крошечных электрода размером с таблетку аспирина поместили в ту часть мозга мужчины, которая управляет движением кисти правой руки. Датчики BCI получали сигналы от отдельных нейронов, когда человек воображал письмо, и передавали их в систему, где алгоритм машинного обучения распознавал шаблоны, создаваемые мозгом для каждой буквы. Затем система отображала текст на экране в режиме реального времени."Важная миссия нашего исследования — восстановление быстрой интуитивной коммуникации для людей с серьезными речевыми или двигательными нарушениями, — говорит один из авторов статьи Ли Хохберг (Leigh Hochberg), невролог-реаниматолог и профессор инженерной школы Института мозговых исследований Университета Брауна. — Демонстрация возможности быстрого и точного нейронного декодирования почерка знаменует собой новую захватывающую главу в развитии клинически полезных нейротехнологий".В будущем ученые планируют использовать технологию мысленного почерка как часть комплексной системы, включающей также навигацию по принципу "укажи и щелкни", очень похожую на ту, что используется на современных смартфонах, и модуль декодирования речи."Мы, естественно, объединим эти два или три режима, предусмотрим возможность переключения между ними, и проверим ее на человеке, который не может говорить, например, пациенте с боковым амиотрофическим склерозом — дегенеративным неврологическим расстройством, которое приводит к потере движения и речи", — говорит руководитель исследования Кришна Шеной (Krishna Shenoy).Данное исследование — очередной этап реализации проекта BrainGate по созданию интерфейсов "мозг-компьютер", в котором, помимо Стэнфордского университета участвуют Университет Брауна, Массачусетская больница общего профиля, Гарвардская медицинская школа, Медицинский центр ветеранов в Провиденсе, штат Вирджиния, и Университет Case Western Reserve.Ученые назвали новую технологию Mindwriting — "мысленное письмо".
https://ria.ru/20210429/mozg-1730469831.html
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нейробиология, здоровье, стэнфордский университет, сша, технологии

Создан интерфейс для набора текста силой мысли

18:00 12.05.2021
 
© Shenoy lab & Erika WoodrumИнтерфейс "мозг-компьютер" для набора текста по технологии Mindwriting
Интерфейс мозг-компьютер для набора текста по технологии Mindwriting - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Shenoy lab & Erika Woodrum
Интерфейс "мозг-компьютер" для набора текста по технологии Mindwriting
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские ученые создали интерфейс "мозг-компьютер", который позволяет превращать мысленное движение руки с ручкой в текст на экране. Скорость набора при таком методе составляет 90 символов в минуту, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд для бесконтактного набора текста путем визуального выбора символов на виртуальной клавиатуре. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Люди, потерявшие возможность двигаться и говорить в результате травм, тяжелых заболеваний или инсульта, тем не менее продолжают мысленно совершать привычные движения. Исходя из этого, инженеры и нейрохирурги из Стэнфордского университета вместе с коллегами из других институтов создали комплексную систему, состоящую из интерфейса "мозг-компьютер" (BCI) и программного обеспечения к нему, возвращающую таким людям возможность общения.
"Мы знаем, что мозг сохраняет способность представлять точные движения в течение десятилетий после того, как тело утратило способность выполнять их, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи Фрэнка Уиллетта (Francis Willett), научного сотрудника Медицинского института Говарда Хьюза Стэнфордского университета. — Теперь мы узнали, что сложные запланированные движения, включающие искривленные траектории, такие как почерк, могут быть легче и быстрее интерпретированы алгоритмами искусственного интеллекта, чем более простые движения, такие как перемещение курсора".
С помощью миниатюрных датчиков, имплантированных в мозг, авторам впервые удалось расшифровать активность мозга, связанную с попытками писать буквы от руки. Ранее все разработки в этом направлении шли по пути создания программного обеспечения, отслеживающего мысленные движения курсора мыши и выбора символов.
Стэнфордские ученые пошли по другому пути — они решили дешифрировать мысленный "почерк", и этот путь оказался более эффективным. Если раньше рекорд скорости "набора" составлял 40 символами в минуту, то сейчас участник исследования — 65-летний мужчина, парализованный от шеи до низа тела в результате травмы спинного мозга — набирал 90 символов в минуту. По словам исследователей, это примерно та же скорость, с которой вводят текст на экране смартфона люди его возраста.
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"Важная миссия нашего исследования — восстановление быстрой интуитивной коммуникации для людей с серьезными речевыми или двигательными нарушениями, — говорит один из авторов статьи Ли Хохберг (Leigh Hochberg), невролог-реаниматолог и профессор инженерной школы Института мозговых исследований Университета Брауна. — Демонстрация возможности быстрого и точного нейронного декодирования почерка знаменует собой новую захватывающую главу в развитии клинически полезных нейротехнологий".
В будущем ученые планируют использовать технологию мысленного почерка как часть комплексной системы, включающей также навигацию по принципу "укажи и щелкни", очень похожую на ту, что используется на современных смартфонах, и модуль декодирования речи.
"Мы, естественно, объединим эти два или три режима, предусмотрим возможность переключения между ними, и проверим ее на человеке, который не может говорить, например, пациенте с боковым амиотрофическим склерозом — дегенеративным неврологическим расстройством, которое приводит к потере движения и речи", — говорит руководитель исследования Кришна Шеной (Krishna Shenoy).
Данное исследование — очередной этап реализации проекта BrainGate по созданию интерфейсов "мозг-компьютер", в котором, помимо Стэнфордского университета участвуют Университет Брауна, Массачусетская больница общего профиля, Гарвардская медицинская школа, Медицинский центр ветеранов в Провиденсе, штат Вирджиния, и Университет Case Western Reserve.
Ученые назвали новую технологию Mindwriting — "мысленное письмо".
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