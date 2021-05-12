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Единая информслужба облправительства приступила к работе на Вологодчине
Единая информслужба облправительства приступила к работе на Вологодчине
Колл-центр по вопросам COVID-19, работавший с ноября 2020 года, преобразован в единую информационно-справочную службу областного правительства Вологодчины,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:39
2021-05-12T11:39
2021-05-12T11:39
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 12 мая – РИА Новости. Колл-центр по вопросам COVID-19, работавший с ноября 2020 года, преобразован в единую информационно-справочную службу областного правительства Вологодчины, который начал принимать звонки со среды, сообщил на оперативном совещании губернатор Олег Кувшинников."Сейчас ситуация стабилизировалась, интенсивность звонков снизилась в разы, поэтому единый федеральный номер "122" продолжит свою работу по вопросам, связанным не только с коронавирусной инфекцией, но и по таким жизненно важным темам как дороги, ЖКХ, водо- и газоснабжение и по медицинским в том числе", – сказал глава региона.Губернатор пояснил, что решение об изменении формата работы колл-центра принято в соответствии с приказом Минцифры. Звонки будут приниматься ежедневно с 8.00 до 20.00 мск с штатными операторами, на базе областного МФЦ создан отдел из 12 человек.По словам главы региона, реагирование на сообщения вологжан будет максимально оперативным, в течение трех рабочих дней, для этого колл-центр связан с центром управления регионом.
https://ria.ru/20210420/infrastruktura-1729078272.html
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олег кувшинников
ВОЛОГДА, 12 мая – РИА Новости
. Колл-центр по вопросам COVID-19, работавший с ноября 2020 года, преобразован в единую информационно-справочную службу областного правительства Вологодчины, который начал принимать звонки со среды, сообщил на оперативном совещании губернатор Олег Кувшинников
.
"Сейчас ситуация стабилизировалась, интенсивность звонков снизилась в разы, поэтому единый федеральный номер "122" продолжит свою работу по вопросам, связанным не только с коронавирусной инфекцией, но и по таким жизненно важным темам как дороги, ЖКХ, водо- и газоснабжение и по медицинским в том числе", – сказал глава региона.
Губернатор пояснил, что решение об изменении формата работы колл-центра принято в соответствии с приказом Минцифры. Звонки будут приниматься ежедневно с 8.00 до 20.00 мск с штатными операторами, на базе областного МФЦ создан отдел из 12 человек.
По словам главы региона, реагирование на сообщения вологжан будет максимально оперативным, в течение трех рабочих дней, для этого колл-центр связан с центром управления регионом.
"Колл-центр будет работать в формате полноценной информационно-справочной службы правительства области, которая позволит нам еще эффективнее выполнять задачу, поставленную нашим президентом – слушать и слышать людей, реагировать на сигналы населения", - отметил Кувшинников.