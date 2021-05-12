https://ria.ru/20210512/indiya-1731879725.html

В Индии из реки Ганг выловили тела 96 человек

В Индии из реки Ганг выловили тела 96 человек

Власти штатов Уттар-Прадеш и Бихар сообщили в среду, что выловили из реки Ганг тела 96 человек. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T08:24

2021-05-12T08:24

2021-05-12T08:24

уттар-прадеш

бихар

здоровье - общество

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Власти штатов Уттар-Прадеш и Бихар сообщили в среду, что выловили из реки Ганг тела 96 человек.Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек, предположительно это могут быть тела погибших от коронавируса. Как считают местные жители, причиной сброса тел в Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельная организация погребальных костров на фоне рекордных показателей случаев COVID-19 по всей Индии. В среду власти страны потребовали немедленно прекратить сброс тел умерших в Ганг.Накануне власти Бихара сообщили, что выловили тела 71 человека, полиция штата начала расследование инцидента. В свою очередь власти находящегося выше по течению Ганга штата Уттар-Прадеш сообщили, что достали из реки 25 тел.В свою очередь представитель полиции штата Уттар-Прадеш Прашант Кумар сообщил изданию The Indian Express, что обвинять в этом инциденте власти штата неправильно."Тела были обнаружены в Бихаре, и правительство Бихара обязано расследовать инцидент и принять дальнейшие меры. Неправильно обвинять Уттар-Прадеш", - сказал он.Кумар добавил, что правительство Уттар-Прадеша уже издало приказ, предписывающий людям остановить Джал Самадхи - ритуал, по которому останки людей после кремации бросаются в реку."Этот приказ строго соблюдается в штате", - сказал Кумар.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 23,3 миллиона. Выздоровели более 19,3 миллионов, умерли более 254 тысяч человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.

https://ria.ru/20210512/tela-1731876501.html

https://ria.ru/20210510/covid-1731699110.html

https://ria.ru/20210509/plesen-1731584601.html

уттар-прадеш

бихар

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уттар-прадеш, бихар, здоровье - общество, индия, в мире