https://ria.ru/20210512/hurts-1731992570.html
Группа Hurts отменила гастроли в России
Группа Hurts отменила гастроли в России
Британская группа Hurts отменила европейский гастрольный тур "Faith", сообщили на своих личных страницах в Instagram создатели команды Адам Андерсон и Тео... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:54
2021-05-12T17:54
2021-05-12T17:54
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Британская группа Hurts отменила европейский гастрольный тур "Faith", сообщили на своих личных страницах в Instagram создатели команды Адам Андерсон и Тео Хатчкрафт.Организаторы тура в России тоже подтверждают эту информацию. "Мы любим вас, парни. Оставайтесь сильными", "Нет!!! Опять… Парни! Мы надеемся, что с вами все хорошо! Самое главное — это здоровье! Мы вас всегда ждем!", — фанаты прокомментировали сообщение на странице Адама Андерсона. "Мое сердце разбито", "Очень грустная новость", "Лайкнуть этот пост у меня рука не поднимается", — отреагировали подписчики Тео Хатчкрафта.Тур Faith должен был пойти в поддержку пятого студийного альбома команды, который вышел в сентябре 2020 года. В России группа планировала выступить в 16 городах.
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Британская группа Hurts отменила европейский гастрольный тур "Faith", сообщили на своих личных страницах в Instagram создатели команды Адам Андерсон и Тео Хатчкрафт.
Организаторы тура в России тоже подтверждают
эту информацию.
"Это решение далось нам очень непросто. Альбом FAITH очень многое значит для нас, а ваши поддержка и любовь за последний год были просто потрясающими. Мы приносим глубочайшие извинения всем вам. Надеемся, вы понимаете, что это верное решение для каждого из нас. А сейчас все, что нам необходимо, это время", — цитируют музыкантов организаторы их выступлений в России.
"Мы любим вас, парни. Оставайтесь сильными", "Нет!!! Опять… Парни! Мы надеемся, что с вами все хорошо! Самое главное — это здоровье! Мы вас всегда ждем!", — фанаты прокомментировали сообщение на странице Адама Андерсона.
"Мое сердце разбито", "Очень грустная новость", "Лайкнуть этот пост у меня рука не поднимается", — отреагировали подписчики Тео Хатчкрафта.
Тур Faith должен был пойти в поддержку пятого студийного альбома команды, который вышел в сентябре 2020 года. В России группа планировала
выступить в 16 городах.