https://ria.ru/20210512/hurts-1731992570.html

Группа Hurts отменила гастроли в России

Группа Hurts отменила гастроли в России

Британская группа Hurts отменила европейский гастрольный тур "Faith", сообщили на своих личных страницах в Instagram создатели команды Адам Андерсон и Тео... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:54

2021-05-12T17:54

2021-05-12T17:54

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Британская группа Hurts отменила европейский гастрольный тур "Faith", сообщили на своих личных страницах в Instagram создатели команды Адам Андерсон и Тео Хатчкрафт.Организаторы тура в России тоже подтверждают эту информацию. "Мы любим вас, парни. Оставайтесь сильными", "Нет!!! Опять… Парни! Мы надеемся, что с вами все хорошо! Самое главное — это здоровье! Мы вас всегда ждем!", — фанаты прокомментировали сообщение на странице Адама Андерсона. "Мое сердце разбито", "Очень грустная новость", "Лайкнуть этот пост у меня рука не поднимается", — отреагировали подписчики Тео Хатчкрафта.Тур Faith должен был пойти в поддержку пятого студийного альбома команды, который вышел в сентябре 2020 года. В России группа планировала выступить в 16 городах.

https://ria.ru/20200908/hurts--1576913278.html

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2021

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