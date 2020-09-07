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https://ria.ru/20200907/hurts-1576792875.html
Группа Hurts выпустила новый альбом "Faith"
Группа Hurts выпустила новый, пятый по счету, альбом "Faith", работу над которым музыканты завершали на изоляции. РИА Новости, 07.09.2020
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культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Группа Hurts выпустила новый, пятый по счету, альбом "Faith", работу над которым музыканты завершали на изоляции.Основные темы текстов новой работы: отчаяние, боль, сомнения, грусть, вера. В альбоме 11 треков."Я чувствую гордость и радость &lt;…&gt; Начало работы над пластинкой было довольно пугающим. Для меня это был один из мрачных и самых сложных периодов в жизни. Я не мог сосредоточиться, не мог ничего делать и почти ничего не чувствовал. Не думал, что у нас будет эта пластинка. Но время шло, становилось проще и постепенно я вновь нашел путь к музыке, а в ней я обрел умиротворение и утешение", — <a href="https://twitter.com/theohurts" target="_blank">прокомментировал</a> релиз солист дуэта Тео Хатчкрафт в твиттере. Предыдущая пластинка группы под названием “Desire” вышла в 2017 году.
https://ria.ru/20200824/albom-1576087603.html
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Новости
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес

Группа Hurts выпустила новый альбом "Faith"

00:32 07.09.2020 (обновлено: 10:23 07.09.2020)
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© AFP 2020 / Charley Gallay/Getty ImagesHurts
Hurts - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AFP 2020 / Charley Gallay/Getty Images
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Группа Hurts выпустила новый, пятый по счету, альбом "Faith", работу над которым музыканты завершали на изоляции.
Основные темы текстов новой работы: отчаяние, боль, сомнения, грусть, вера.
В альбоме 11 треков.
"Я чувствую гордость и радость <…> Начало работы над пластинкой было довольно пугающим. Для меня это был один из мрачных и самых сложных периодов в жизни. Я не мог сосредоточиться, не мог ничего делать и почти ничего не чувствовал. Не думал, что у нас будет эта пластинка. Но время шло, становилось проще и постепенно я вновь нашел путь к музыке, а в ней я обрел умиротворение и утешение", — прокомментировал релиз солист дуэта Тео Хатчкрафт в твиттере.
Предыдущая пластинка группы под названием “Desire” вышла в 2017 году.
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