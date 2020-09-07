https://ria.ru/20200907/hurts-1576792875.html

Группа Hurts выпустила новый альбом "Faith"

Группа Hurts выпустила новый, пятый по счету, альбом "Faith", работу над которым музыканты завершали на изоляции. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T00:32

2020-09-07T00:32

2020-09-07T10:23

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Группа Hurts выпустила новый, пятый по счету, альбом "Faith", работу над которым музыканты завершали на изоляции.Основные темы текстов новой работы: отчаяние, боль, сомнения, грусть, вера. В альбоме 11 треков."Я чувствую гордость и радость <…> Начало работы над пластинкой было довольно пугающим. Для меня это был один из мрачных и самых сложных периодов в жизни. Я не мог сосредоточиться, не мог ничего делать и почти ничего не чувствовал. Не думал, что у нас будет эта пластинка. Но время шло, становилось проще и постепенно я вновь нашел путь к музыке, а в ней я обрел умиротворение и утешение", — <a href="https://twitter.com/theohurts" target="_blank">прокомментировал</a> релиз солист дуэта Тео Хатчкрафт в твиттере. Предыдущая пластинка группы под названием “Desire” вышла в 2017 году.

https://ria.ru/20200824/albom-1576087603.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес