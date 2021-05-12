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Лавров назвал визит генсека ООН вкладом в развитие тесных отношений
Лавров назвал визит генсека ООН вкладом в развитие тесных отношений
Москва рассматривает визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Россию как вклад в дальнейшее развитие тесных отношений между РФ и ООН, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:09
2021-05-12T20:14
россия
антониу гутерреш
сергей лавров
оон
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва рассматривает визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Россию как вклад в дальнейшее развитие тесных отношений между РФ и ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Визит Гутерреша проходит по приглашению правительства России и продлится до 14 мая."Мы убеждены, что оптимальным решением всех проблем, начиная от коронавирусной инфекции, возможных и, к сожалению, весьма вероятных других пандемий в будущем и завершая вопросами климата, экономического развития, преодолением проблем голода, обеспечением стратегической стабильности, оптимальным является организация всех этих переговоров на прочной основе Устава ООН и центральной координирующей роли Объединенных Наций", - подчеркнул министр.Лавров добавил, что рассчитывает обсудить с генсеком весь спектр задач, которые стоят перед ООН, а также те вопросы, которые сам Гутерреш хотел бы поднять на встрече.
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россия, антониу гутерреш, сергей лавров, оон, в мире

Лавров назвал визит генсека ООН вкладом в развитие тесных отношений

20:09 12.05.2021 (обновлено: 20:14 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва рассматривает визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Россию как вклад в дальнейшее развитие тесных отношений между РФ и ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Визит Гутерреша проходит по приглашению правительства России и продлится до 14 мая.
"Рассматриваем ваш визит как вклад в дальнейшее развитие тесных отношений между РФ и ООН. Ситуация в мире очень подвижная, тенденции, которые мы наблюдаем, далеко не все носят позитивный характер. Поэтому регулярность и личные контакты в нынешней ситуации особенно важны, и мы очень признательны за то, что вы приняли наше предложение посетить Москву", - сказал он на встрече с Гутеррешем.
"Мы убеждены, что оптимальным решением всех проблем, начиная от коронавирусной инфекции, возможных и, к сожалению, весьма вероятных других пандемий в будущем и завершая вопросами климата, экономического развития, преодолением проблем голода, обеспечением стратегической стабильности, оптимальным является организация всех этих переговоров на прочной основе Устава ООН и центральной координирующей роли Объединенных Наций", - подчеркнул министр.
Лавров добавил, что рассчитывает обсудить с генсеком весь спектр задач, которые стоят перед ООН, а также те вопросы, которые сам Гутерреш хотел бы поднять на встрече.
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РоссияАнтониу ГутеррешСергей ЛавровООНВ мире
 
 
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