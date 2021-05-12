https://ria.ru/20210512/guterresh-1732029444.html
Лавров назвал визит генсека ООН вкладом в развитие тесных отношений
Лавров назвал визит генсека ООН вкладом в развитие тесных отношений
Москва рассматривает визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Россию как вклад в дальнейшее развитие тесных отношений между РФ и ООН, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:09
2021-05-12T20:09
2021-05-12T20:14
россия
антониу гутерреш
сергей лавров
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732028151_0:157:2787:1725_1920x0_80_0_0_dbb5c8b4252b7cb13cc4db413dc45545.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва рассматривает визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Россию как вклад в дальнейшее развитие тесных отношений между РФ и ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Визит Гутерреша проходит по приглашению правительства России и продлится до 14 мая."Мы убеждены, что оптимальным решением всех проблем, начиная от коронавирусной инфекции, возможных и, к сожалению, весьма вероятных других пандемий в будущем и завершая вопросами климата, экономического развития, преодолением проблем голода, обеспечением стратегической стабильности, оптимальным является организация всех этих переговоров на прочной основе Устава ООН и центральной координирующей роли Объединенных Наций", - подчеркнул министр.Лавров добавил, что рассчитывает обсудить с генсеком весь спектр задач, которые стоят перед ООН, а также те вопросы, которые сам Гутерреш хотел бы поднять на встрече.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/sputnik-1731741587.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732028151_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_558723f7ef8868e31536e13703592e43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антониу гутерреш, сергей лавров, оон, в мире
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва
рассматривает визит генсека ООН Антониу Гутерреша
в Россию как вклад в дальнейшее развитие тесных отношений между РФ и ООН
, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
Визит Гутерреша проходит по приглашению правительства России и продлится до 14 мая.
"Рассматриваем ваш визит как вклад в дальнейшее развитие тесных отношений между РФ и ООН. Ситуация в мире очень подвижная, тенденции, которые мы наблюдаем, далеко не все носят позитивный характер. Поэтому регулярность и личные контакты в нынешней ситуации особенно важны, и мы очень признательны за то, что вы приняли наше предложение посетить Москву", - сказал он на встрече с Гутеррешем.
"Мы убеждены, что оптимальным решением всех проблем, начиная от коронавирусной инфекции, возможных и, к сожалению, весьма вероятных других пандемий в будущем и завершая вопросами климата, экономического развития, преодолением проблем голода, обеспечением стратегической стабильности, оптимальным является организация всех этих переговоров на прочной основе Устава ООН и центральной координирующей роли Объединенных Наций", - подчеркнул министр.
Лавров добавил, что рассчитывает обсудить с генсеком весь спектр задач, которые стоят перед ООН, а также те вопросы, которые сам Гутерреш хотел бы поднять на встрече.