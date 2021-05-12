https://ria.ru/20210512/guterresh-1732029444.html

Лавров назвал визит генсека ООН вкладом в развитие тесных отношений

Лавров назвал визит генсека ООН вкладом в развитие тесных отношений

Москва рассматривает визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Россию как вклад в дальнейшее развитие тесных отношений между РФ и ООН, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:09

2021-05-12T20:09

2021-05-12T20:14

россия

антониу гутерреш

сергей лавров

оон

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва рассматривает визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Россию как вклад в дальнейшее развитие тесных отношений между РФ и ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Визит Гутерреша проходит по приглашению правительства России и продлится до 14 мая."Мы убеждены, что оптимальным решением всех проблем, начиная от коронавирусной инфекции, возможных и, к сожалению, весьма вероятных других пандемий в будущем и завершая вопросами климата, экономического развития, преодолением проблем голода, обеспечением стратегической стабильности, оптимальным является организация всех этих переговоров на прочной основе Устава ООН и центральной координирующей роли Объединенных Наций", - подчеркнул министр.Лавров добавил, что рассчитывает обсудить с генсеком весь спектр задач, которые стоят перед ООН, а также те вопросы, которые сам Гутерреш хотел бы поднять на встрече.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/sputnik-1731741587.html

россия

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россия, антониу гутерреш, сергей лавров, оон, в мире