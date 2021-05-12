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Россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД
Россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД
ГИБДД стала чаще проводить проверки водителей рядом с аварийно опасными участками дорог на автомобилях без опознавательных знаков, пишет Autonews. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:39
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россия
авто
общество
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ГИБДД стала чаще проводить проверки водителей рядом с аварийно опасными участками дорог на автомобилях без опознавательных знаков, пишет Autonews. Как сообщили в самарском ГИБДД, инспекторы в регионе постоянно проводят "скрытое патрулирование". "Если обо всех привычных местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации водитель знает заранее, то определить наличие "скрытого патруля" бывает достаточно сложно", — рассказали в пресс-службе ведомства.Инспекторы снимают на видео нарушения и высылают их ближайшим экипажам ДПС, которым остается задержать водителя и оформить протокол. Среди наиболее частых нарушений — выезд на встречную полосу. За это можно получить штраф пять тысяч рублей или лишиться прав на срок до полугода. "Скрытое патрулирование" проводят также красноярские инспекторы. Как объяснили в краевом ГИБДД, в регионе распространены выезды на встречку. При этом на местных дорогах много затяжных спусков и подъемов, а также поворотов с ограниченной видимостью. "Импровизированный пост обычно обустраивают прямо перед знаком "Обгон запрещен", а дорожную ситуацию снимают на закрепленный на лобовом стекле мобильный телефон. Как только в объектив попадает машина, водитель которой не успел вернуться в свой ряд до знака, об этом узнают патрули по пути следования потока", — говорится в публикации.В ГИБДД подчеркнули, что скрытое патрулирование абсолютно законно, а видеофиксация прописана в административном регламенте МВД.
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россия, авто, общество

Россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД

20:39 12.05.2021 (обновлено: 21:31 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ГИБДД стала чаще проводить проверки водителей рядом с аварийно опасными участками дорог на автомобилях без опознавательных знаков, пишет Autonews.
Как сообщили в самарском ГИБДД, инспекторы в регионе постоянно проводят "скрытое патрулирование".
"Если обо всех привычных местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации водитель знает заранее, то определить наличие "скрытого патруля" бывает достаточно сложно", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Инспекторы снимают на видео нарушения и высылают их ближайшим экипажам ДПС, которым остается задержать водителя и оформить протокол.
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Среди наиболее частых нарушений — выезд на встречную полосу. За это можно получить штраф пять тысяч рублей или лишиться прав на срок до полугода.
"Скрытое патрулирование" проводят также красноярские инспекторы. Как объяснили в краевом ГИБДД, в регионе распространены выезды на встречку. При этом на местных дорогах много затяжных спусков и подъемов, а также поворотов с ограниченной видимостью.
"Импровизированный пост обычно обустраивают прямо перед знаком "Обгон запрещен", а дорожную ситуацию снимают на закрепленный на лобовом стекле мобильный телефон. Как только в объектив попадает машина, водитель которой не успел вернуться в свой ряд до знака, об этом узнают патрули по пути следования потока", — говорится в публикации.
В ГИБДД подчеркнули, что скрытое патрулирование абсолютно законно, а видеофиксация прописана в административном регламенте МВД.
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