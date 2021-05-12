https://ria.ru/20210512/gibdd-1732033188.html

Россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД

Россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД

ГИБДД стала чаще проводить проверки водителей рядом с аварийно опасными участками дорог на автомобилях без опознавательных знаков, пишет Autonews. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:39

2021-05-12T20:39

2021-05-12T21:31

россия

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cc570ee5f26c0f29d509e5026b36c069.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ГИБДД стала чаще проводить проверки водителей рядом с аварийно опасными участками дорог на автомобилях без опознавательных знаков, пишет Autonews. Как сообщили в самарском ГИБДД, инспекторы в регионе постоянно проводят "скрытое патрулирование". "Если обо всех привычных местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации водитель знает заранее, то определить наличие "скрытого патруля" бывает достаточно сложно", — рассказали в пресс-службе ведомства.Инспекторы снимают на видео нарушения и высылают их ближайшим экипажам ДПС, которым остается задержать водителя и оформить протокол. Среди наиболее частых нарушений — выезд на встречную полосу. За это можно получить штраф пять тысяч рублей или лишиться прав на срок до полугода. "Скрытое патрулирование" проводят также красноярские инспекторы. Как объяснили в краевом ГИБДД, в регионе распространены выезды на встречку. При этом на местных дорогах много затяжных спусков и подъемов, а также поворотов с ограниченной видимостью. "Импровизированный пост обычно обустраивают прямо перед знаком "Обгон запрещен", а дорожную ситуацию снимают на закрепленный на лобовом стекле мобильный телефон. Как только в объектив попадает машина, водитель которой не успел вернуться в свой ряд до знака, об этом узнают патрули по пути следования потока", — говорится в публикации.В ГИБДД подчеркнули, что скрытое патрулирование абсолютно законно, а видеофиксация прописана в административном регламенте МВД.

https://ria.ru/20210401/avto-1603723182.html

https://ria.ru/20210507/shtrafy-1731405454.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество