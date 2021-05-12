https://ria.ru/20210512/gibdd-1732033188.html
Россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД
Россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД
ГИБДД стала чаще проводить проверки водителей рядом с аварийно опасными участками дорог на автомобилях без опознавательных знаков, пишет Autonews. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:39
2021-05-12T20:39
2021-05-12T21:31
россия
авто
общество
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ГИБДД стала чаще проводить проверки водителей рядом с аварийно опасными участками дорог на автомобилях без опознавательных знаков, пишет Autonews. Как сообщили в самарском ГИБДД, инспекторы в регионе постоянно проводят "скрытое патрулирование". "Если обо всех привычных местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации водитель знает заранее, то определить наличие "скрытого патруля" бывает достаточно сложно", — рассказали в пресс-службе ведомства.Инспекторы снимают на видео нарушения и высылают их ближайшим экипажам ДПС, которым остается задержать водителя и оформить протокол. Среди наиболее частых нарушений — выезд на встречную полосу. За это можно получить штраф пять тысяч рублей или лишиться прав на срок до полугода. "Скрытое патрулирование" проводят также красноярские инспекторы. Как объяснили в краевом ГИБДД, в регионе распространены выезды на встречку. При этом на местных дорогах много затяжных спусков и подъемов, а также поворотов с ограниченной видимостью. "Импровизированный пост обычно обустраивают прямо перед знаком "Обгон запрещен", а дорожную ситуацию снимают на закрепленный на лобовом стекле мобильный телефон. Как только в объектив попадает машина, водитель которой не успел вернуться в свой ряд до знака, об этом узнают патрули по пути следования потока", — говорится в публикации.В ГИБДД подчеркнули, что скрытое патрулирование абсолютно законно, а видеофиксация прописана в административном регламенте МВД.
https://ria.ru/20210401/avto-1603723182.html
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россия, авто, общество
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ГИБДД
стала чаще проводить проверки водителей рядом с аварийно опасными участками дорог на автомобилях без опознавательных знаков, пишет Autonews
.
Как сообщили в самарском ГИБДД, инспекторы в регионе постоянно проводят "скрытое патрулирование".
"Если обо всех привычных местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации водитель знает заранее, то определить наличие "скрытого патруля" бывает достаточно сложно", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Инспекторы снимают на видео нарушения и высылают их ближайшим экипажам ДПС, которым остается задержать водителя и оформить протокол.
Среди наиболее частых нарушений — выезд на встречную полосу. За это можно получить штраф пять тысяч рублей или лишиться прав на срок до полугода.
"Скрытое патрулирование" проводят также красноярские инспекторы. Как объяснили в краевом ГИБДД, в регионе распространены выезды на встречку. При этом на местных дорогах много затяжных спусков и подъемов, а также поворотов с ограниченной видимостью.
"Импровизированный пост обычно обустраивают прямо перед знаком "Обгон запрещен", а дорожную ситуацию снимают на закрепленный на лобовом стекле мобильный телефон. Как только в объектив попадает машина, водитель которой не успел вернуться в свой ряд до знака, об этом узнают патрули по пути следования потока", — говорится в публикации.
В ГИБДД подчеркнули, что скрытое патрулирование абсолютно законно, а видеофиксация прописана в административном регламенте МВД.