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Галявиева увезли из суда в сопровождении трех машин полиции
Галявиева увезли из суда в сопровождении трех машин полиции
Ильназа Галявиева, арестованного по делу о стрельбе в школе 175 в Казани, увезли из Советского районного суда на автозаке в сопровождении трех машин, передает... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T22:28
2021-05-12T22:28
2021-05-12T22:28
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
авто
республика татарстан (татарстан)
казань
в мире
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Ильназа Галявиева, арестованного по делу о стрельбе в школе 175 в Казани, увезли из Советского районного суда на автозаке в сопровождении трех машин, передает корреспондент РИА Новости.Автозак полиции, в котором, предположительно, ехал Галявиев, сопровождали сразу три машины полицейских, причем одна из них была патрульной, с соответствующими надписями "Полиция", а еще две - "гражданские", без каких-либо соответствующих признаков.При этом в момент, когда автозак выезжал из здания суда, сотрудники полиции, дежурившие у него, вышли ближе к журналистам и "окружили" машину по ходу движения, предположительно, из соображений безопасности.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, авто, республика татарстан (татарстан), казань, в мире
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Ильназа Галявиева
, арестованного по делу о стрельбе в школе 175 в Казани, увезли из Советского районного суда на автозаке в сопровождении трех машин, передает корреспондент РИА Новости.
Автозак полиции, в котором, предположительно, ехал Галявиев, сопровождали сразу три машины полицейских, причем одна из них была патрульной, с соответствующими надписями "Полиция", а еще две - "гражданские", без каких-либо соответствующих признаков.
При этом в момент, когда автозак выезжал из здания суда, сотрудники полиции, дежурившие у него, вышли ближе к журналистам и "окружили" машину по ходу движения, предположительно, из соображений безопасности.