https://ria.ru/20210512/galyaviev-1732044276.html

Галявиева увезли из суда в сопровождении трех машин полиции

Галявиева увезли из суда в сопровождении трех машин полиции

Ильназа Галявиева, арестованного по делу о стрельбе в школе 175 в Казани, увезли из Советского районного суда на автозаке в сопровождении трех машин, передает... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T22:28

2021-05-12T22:28

2021-05-12T22:28

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

авто

республика татарстан (татарстан)

казань

в мире

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Ильназа Галявиева, арестованного по делу о стрельбе в школе 175 в Казани, увезли из Советского районного суда на автозаке в сопровождении трех машин, передает корреспондент РИА Новости.Автозак полиции, в котором, предположительно, ехал Галявиев, сопровождали сразу три машины полицейских, причем одна из них была патрульной, с соответствующими надписями "Полиция", а еще две - "гражданские", без каких-либо соответствующих признаков.При этом в момент, когда автозак выезжал из здания суда, сотрудники полиции, дежурившие у него, вышли ближе к журналистам и "окружили" машину по ходу движения, предположительно, из соображений безопасности.

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, авто, республика татарстан (татарстан), казань, в мире