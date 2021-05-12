https://ria.ru/20210512/floyd-1731998871.html

Судья установил отягчающие факторы в деле об убийстве Флойда

Судья установил отягчающие факторы в деле об убийстве Флойда

Суд установил ряд отягчающих факторов в деле бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, говорится в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:33

2021-05-12T17:33

2021-05-12T17:39

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд установил ряд отягчающих факторов в деле бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, говорится в документах суда.Наличие отягчающих обстоятельств, как правило, приводит к более жесткому приговору.Судья Питер Кэхилл заявил, что Шовин злоупотребил служебным положением и обращался с Флойдом "с особой жестокостью". Он отметил также, что преступление было совершено группой лиц, включая других полицейских, и в присутствии детей. Кроме того, то, как удерживали Флойда, когда на него навалились трое полицейских, а Шовин держал свое колено на его шее, названо непосредственной причиной смерти потерпевшего.Присяжные в апреле признали Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения. В теории ему грозит до 40 лет тюрьмы, на практике - до 15 лет, учитывая отсутствие прежних судимостей. Приговор может быть оглашен в мае-июне.Редкий случай, когда полицейского признали виновным в убийстве при задержании, стал возможен благодаря видеозаписи произошедшего, которая вызвала резонанс в обществе и массовые протесты, за которыми последовали беспорядки во многих городах США.

https://ria.ru/20210427/floyd-1730090466.html

сша

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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире