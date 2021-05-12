https://ria.ru/20210512/evanescence-1731781805.html
Солистка Evanescence рассказала о трагедиях, легших в основу новых песен
Солистка Evanescence рассказала о трагедиях, легших в основу новых песен
Солистка Evanescence Эми Ли в интервью Loudwire рассказала о работе над новым альбомом — "The bitter truth". РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T07:01
2021-05-12T07:01
2021-05-12T07:01
культура
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Солистка Evanescence Эми Ли в интервью Loudwire рассказала о работе над новым альбомом — "The bitter truth". Певица призналась, что каждый стих посвящен людям или событиям из ее жизни. Эми Ли старалась не называть имен, тем не менее она не смогла не рассказать о личной трагедии, которая точно повлияла на запись альбома."Я потеряла брата в начале 2018 года, это невероятно тяжело. Так я в очередной раз поняла, что самые серьезные испытания и самая сильная боль в моей жизни обычно выливается у меня в музыке. Нелегко признать, но такие события заставляют меня лучше работать. Не скорбь сама по себе, а испытания — переживания, которые трудно вынести", — рассказывает Эми Ли. В начале 2020 года в коллективе случилась еще одна трагедия — умерла 16-летняя дочь басиста Тима Маккорда. Политика и коронавирус также повлияли на лирику. "Весь мир проходит через невероятные испытания в течение последнего года, даже двух лет, — это пандемия и борьба за демократию", — говорит Эми Ли.О новом альбоме группа задумалась в 2019 году, и в апреле прошлого года проанонсировала появление "The bitter truth" ("Горькой правды" — Прим. ред.). Коллектив выпускал треки после записи. Сейчас работа над альбомом уже завершена.
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музыка, новости культуры
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Солистка Evanescence Эми Ли в интервью Loudwire рассказала
о работе над новым альбомом — "The bitter truth".
Певица призналась, что каждый стих посвящен людям или событиям из ее жизни. Эми Ли старалась не называть имен, тем не менее она не смогла не рассказать о личной трагедии, которая точно повлияла на запись альбома.
"Я потеряла брата в начале 2018 года, это невероятно тяжело. Так я в очередной раз поняла, что самые серьезные испытания и самая сильная боль в моей жизни обычно выливается у меня в музыке. Нелегко признать, но такие события заставляют меня лучше работать. Не скорбь сама по себе, а испытания — переживания, которые трудно вынести", — рассказывает Эми Ли.
В начале 2020 года в коллективе случилась еще одна трагедия — умерла 16-летняя дочь басиста Тима Маккорда.
Политика и коронавирус также повлияли на лирику. "Весь мир проходит через невероятные испытания в течение последнего года, даже двух лет, — это пандемия и борьба за демократию", — говорит Эми Ли.
О новом альбоме группа задумалась в 2019 году, и в апреле прошлого года проанонсировала появление "The bitter truth" ("Горькой правды" — Прим. ред.). Коллектив выпускал треки после записи. Сейчас работа над альбомом уже завершена.