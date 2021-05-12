https://ria.ru/20210512/etnotsentry-1732046837.html
Этноцентры создадут для туристов в горной части Адыгеи и на трассе "Дон"
Этноцентры создадут для туристов в горной части Адыгеи и на трассе "Дон"
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему кабмину синхронизировать работу всех заинтересованных ведомств по созданию туристических информационных и... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T22:59
2021-05-12T22:59
2021-05-12T22:59
республика адыгея
туризм
мурат кумпилов
республика адыгея
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152817/63/1528176382_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_520c4ceaca9bef5a0d06562926a4e30d.jpg
КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему кабмину синхронизировать работу всех заинтересованных ведомств по созданию туристических информационных и этнографических центров в горной части региона и вдоль трассы "Дон", сообщает пресс-служба руководителя республики.Кумпилов провел планерное совещание республиканского кабмина."Глава Адыгеи указал на важность реализации проектов по созданию туристско-информационных и этнографических центров, которые запланировано создать в районе станицы Даховской в горной части Адыгеи и вдоль федеральной трассы М4 – "Дон", где ежегодно увеличивается автомобильный поток туристов к черноморскому побережью. Мурат Кумпилов поставил задачу синхронизировать работу в этом направлении всех заинтересованных ведомств", - говорится в сообщении.В частности, минкульт и комитет по туризму и курортам продумают тематическую концепцию этнокомплексов, которые должны содержать полезную информацию для туристов о республике, национальном колорите, туристских достопримечательностях и местах размещения. Кроме того, ведомствам поручено предусмотреть площадки для проведения культурных и событийных мероприятий."Создание таких туристских центров – это комплексная работа. Она влияет на создание позитивного имиджа и узнаваемости республики, развитие туризма, создание новых рабочих мест, повышение бюджетных доходов. Это значит, что у нас появится больше финансовых возможностей для решения социальных вопросов", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.
https://ria.ru/20210422/maykop-1729523857.html
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152817/63/1528176382_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_616e77c2525176ced3ca79857fbbc4bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, мурат кумпилов, республика адыгея, общество
КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
поручил своему кабмину синхронизировать работу всех заинтересованных ведомств по созданию туристических информационных и этнографических центров в горной части региона и вдоль трассы "Дон", сообщает пресс-служба руководителя республики.
Кумпилов провел планерное совещание республиканского кабмина.
"Глава Адыгеи указал на важность реализации проектов по созданию туристско-информационных и этнографических центров, которые запланировано создать в районе станицы Даховской в горной части Адыгеи и вдоль федеральной трассы М4 – "Дон", где ежегодно увеличивается автомобильный поток туристов к черноморскому побережью. Мурат Кумпилов поставил задачу синхронизировать работу в этом направлении всех заинтересованных ведомств", - говорится в сообщении.
В частности, минкульт и комитет по туризму и курортам продумают тематическую концепцию этнокомплексов, которые должны содержать полезную информацию для туристов о республике, национальном колорите, туристских достопримечательностях и местах размещения. Кроме того, ведомствам поручено предусмотреть площадки для проведения культурных и событийных мероприятий.
"Создание таких туристских центров – это комплексная работа. Она влияет на создание позитивного имиджа и узнаваемости республики, развитие туризма, создание новых рабочих мест, повышение бюджетных доходов. Это значит, что у нас появится больше финансовых возможностей для решения социальных вопросов", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.