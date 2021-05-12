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Этноцентры создадут для туристов в горной части Адыгеи и на трассе "Дон"

Этноцентры создадут для туристов в горной части Адыгеи и на трассе "Дон"

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему кабмину синхронизировать работу всех заинтересованных ведомств по созданию туристических информационных и... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T22:59

2021-05-12T22:59

2021-05-12T22:59

республика адыгея

туризм

мурат кумпилов

республика адыгея

общество

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КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему кабмину синхронизировать работу всех заинтересованных ведомств по созданию туристических информационных и этнографических центров в горной части региона и вдоль трассы "Дон", сообщает пресс-служба руководителя республики.Кумпилов провел планерное совещание республиканского кабмина."Глава Адыгеи указал на важность реализации проектов по созданию туристско-информационных и этнографических центров, которые запланировано создать в районе станицы Даховской в горной части Адыгеи и вдоль федеральной трассы М4 – "Дон", где ежегодно увеличивается автомобильный поток туристов к черноморскому побережью. Мурат Кумпилов поставил задачу синхронизировать работу в этом направлении всех заинтересованных ведомств", - говорится в сообщении.В частности, минкульт и комитет по туризму и курортам продумают тематическую концепцию этнокомплексов, которые должны содержать полезную информацию для туристов о республике, национальном колорите, туристских достопримечательностях и местах размещения. Кроме того, ведомствам поручено предусмотреть площадки для проведения культурных и событийных мероприятий."Создание таких туристских центров – это комплексная работа. Она влияет на создание позитивного имиджа и узнаваемости республики, развитие туризма, создание новых рабочих мест, повышение бюджетных доходов. Это значит, что у нас появится больше финансовых возможностей для решения социальных вопросов", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.

https://ria.ru/20210422/maykop-1729523857.html

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туризм, мурат кумпилов, республика адыгея, общество