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Новак назвал ограничение на экспорт бензина крайней мерой
Новак назвал ограничение на экспорт бензина крайней мерой
Ограничение на экспорт бензина является крайней мерой, пока же накопленных запасов в РФ хватает, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:09
2021-05-12T15:09
2021-05-12T16:00
россия
цены на нефть
александр новак
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ограничение на экспорт бензина является крайней мерой, пока же накопленных запасов в РФ хватает, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Это одна из мер, достаточно крайних, для того, чтобы обеспечить необходимый объем нефтепродуктов на территории РФ", - сказал Новак журналистам.Он добавил, что экспорт бензина в РФ составляет порядка 10% от общего объема производства, дизельного топлива - порядка 50% от производимого."Относительно дизеля у нас в принципе вопрос не стоит, а относительно автомобильного бензина - сегодня у нас достаточно объемов накопленных запасов... 1,7 миллиона тонн, по отношению к январю месяцу запасы увеличены где-то на 500 тысяч тонн. Это нам позволяет говорить о том, что компании на сегодняшний день выполняют рекомендации правительства, чтобы обеспечить необходимый объем запасов", - отметил вице-премьер.
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россия, цены на нефть, александр новак, экономика
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Ограничение на экспорт бензина является крайней мерой, пока же накопленных запасов в РФ
хватает, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак
.
"Это одна из мер, достаточно крайних, для того, чтобы обеспечить необходимый объем нефтепродуктов на территории РФ", - сказал Новак журналистам.
Он добавил, что экспорт бензина в РФ составляет порядка 10% от общего объема производства, дизельного топлива - порядка 50% от производимого.
"Относительно дизеля у нас в принципе вопрос не стоит, а относительно автомобильного бензина - сегодня у нас достаточно объемов накопленных запасов... 1,7 миллиона тонн, по отношению к январю месяцу запасы увеличены где-то на 500 тысяч тонн. Это нам позволяет говорить о том, что компании на сегодняшний день выполняют рекомендации правительства, чтобы обеспечить необходимый объем запасов", - отметил вице-премьер.