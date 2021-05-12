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В Крыму скорая попала в ДТП, есть пострадавшие
В Крыму скорая попала в ДТП, есть пострадавшие
Машина скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами выехала на встречную полосу и допустила лобовое столкновение с другим автомобилем, есть... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T23:13
2021-05-12T23:13
2021-05-12T23:13
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симферополь
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Машина скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами выехала на встречную полосу и допустила лобовое столкновение с другим автомобилем, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла на объездной дороге Симферополя в районе села Строгоновка."Произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и автомобиля Volkswagen. По предварительным данным, водитель специального автомобиля, двигаясь в направлении Ялты с включенными световыми и звуковыми сигналами, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении", - говорится в сообщении.В аварии, по данным полиции, пострадали водители двух автомобилей и пациент, находившийся в карате скорой помощи. Все пострадавшие доставлены в больницу.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
volkswagen group, ялта, симферополь, республика крым, происшествия