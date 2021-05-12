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Медведчука допрашивали почти 2,5 часа
Медведчука допрашивали почти 2,5 часа
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук вышел из здания офиса генпрокурора Украины, пробыв там около 2,5 часа, РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:08
2021-05-12T19:08
2021-05-12T19:28
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в мире
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КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук вышел из здания офиса генпрокурора Украины, пробыв там около 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.
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россия, виктор медведчук, украина, в мире