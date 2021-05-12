https://ria.ru/20210512/donory-1731992297.html
Король и наследный принц Саудовской Аравии решили стать донорами органов
Король и наследный принц Саудовской Аравии решили стать донорами органов
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз, которому в этом году исполнится 86 лет, и его сын - наследный принц Мухаммед бен Салман зарегистрировались в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:06
2021-05-12T17:06
2021-05-12T17:06
салман бен абдель азиз аль сауд
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
саудовская аравия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150623/47/1506234741_0:59:2200:1297_1920x0_80_0_0_044dca720fc5aa6e6bb3fcc068f6a5c0.jpg
ДОХА, 12 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз, которому в этом году исполнится 86 лет, и его сын - наследный принц Мухаммед бен Салман зарегистрировались в программе предоставления органов тела для донорских целей, сообщило в среду Саудовское агентство новостей SPA."Решение зарегистрироваться в программе донорства органов отражает желание лидеров страны побудить всех подданных и иностранных резидентов королевства зарегистрироваться для предоставления органов для донорских целей, поскольку это дает надежду пациентам, жизнь которых зависит от трансплантации органов", - говорится в сообщении.Саудовский центр трансплантации органов был переименован из Национального фонда почек (National Kidney Foundation), который был создан в 1985 году.
https://ria.ru/20200622/1573310838.html
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150623/47/1506234741_140:0:2200:1545_1920x0_80_0_0_aa46d2079ef8610243d75581ccf3dde1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
салман бен абдель азиз аль сауд, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), саудовская аравия, в мире