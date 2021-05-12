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Король и наследный принц Саудовской Аравии решили стать донорами органов
Король и наследный принц Саудовской Аравии решили стать донорами органов
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз, которому в этом году исполнится 86 лет, и его сын - наследный принц Мухаммед бен Салман зарегистрировались в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:06
2021-05-12T17:06
салман бен абдель азиз аль сауд
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
саудовская аравия
в мире
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ДОХА, 12 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз, которому в этом году исполнится 86 лет, и его сын - наследный принц Мухаммед бен Салман зарегистрировались в программе предоставления органов тела для донорских целей, сообщило в среду Саудовское агентство новостей SPA."Решение зарегистрироваться в программе донорства органов отражает желание лидеров страны побудить всех подданных и иностранных резидентов королевства зарегистрироваться для предоставления органов для донорских целей, поскольку это дает надежду пациентам, жизнь которых зависит от трансплантации органов", - говорится в сообщении.Саудовский центр трансплантации органов был переименован из Национального фонда почек (National Kidney Foundation), который был создан в 1985 году.
https://ria.ru/20200622/1573310838.html
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салман бен абдель азиз аль сауд, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), саудовская аравия, в мире

Король и наследный принц Саудовской Аравии решили стать донорами органов

17:06 12.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКороль Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в аэропорту "Внуково-2"
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в аэропорту Внуково-2 - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОХА, 12 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз, которому в этом году исполнится 86 лет, и его сын - наследный принц Мухаммед бен Салман зарегистрировались в программе предоставления органов тела для донорских целей, сообщило в среду Саудовское агентство новостей SPA.
"Решение зарегистрироваться в программе донорства органов отражает желание лидеров страны побудить всех подданных и иностранных резидентов королевства зарегистрироваться для предоставления органов для донорских целей, поскольку это дает надежду пациентам, жизнь которых зависит от трансплантации органов", - говорится в сообщении.
Саудовский центр трансплантации органов был переименован из Национального фонда почек (National Kidney Foundation), который был создан в 1985 году.
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Салман бен Абдель Азиз Аль СаудМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Саудовская АравияВ мире
 
 
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