https://ria.ru/20210512/donory-1731992297.html

Король и наследный принц Саудовской Аравии решили стать донорами органов

Король и наследный принц Саудовской Аравии решили стать донорами органов

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз, которому в этом году исполнится 86 лет, и его сын - наследный принц Мухаммед бен Салман зарегистрировались в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:06

2021-05-12T17:06

2021-05-12T17:06

салман бен абдель азиз аль сауд

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

саудовская аравия

в мире

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ДОХА, 12 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз, которому в этом году исполнится 86 лет, и его сын - наследный принц Мухаммед бен Салман зарегистрировались в программе предоставления органов тела для донорских целей, сообщило в среду Саудовское агентство новостей SPA."Решение зарегистрироваться в программе донорства органов отражает желание лидеров страны побудить всех подданных и иностранных резидентов королевства зарегистрироваться для предоставления органов для донорских целей, поскольку это дает надежду пациентам, жизнь которых зависит от трансплантации органов", - говорится в сообщении.Саудовский центр трансплантации органов был переименован из Национального фонда почек (National Kidney Foundation), который был создан в 1985 году.

https://ria.ru/20200622/1573310838.html

саудовская аравия

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салман бен абдель азиз аль сауд, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), саудовская аравия, в мире